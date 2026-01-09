Andersen zwiększa potencjał wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą Scimitar, która specjalizuje się w działaniach pozwalających organizacjom z sektora nauk biologicznych szybciej osiągać innowacje.

Firma Scimitar, której siedziba mieści się w USA, to ekskluzywna firma konsultingowa wyspecjalizowana w realizacji strategii na rzecz sektora nauk biologicznych, opracowywaniu modeli operacyjnych, cyfrowej transformacji i zmianach organizacyjnych. Firma współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, umożliwiając im szybsze wprowadzanie innowacji, poprawę realizacji działań i zapewnienie zgodności z przepisami na każdym etapie cyklu życia produktów. Jej pragmatyczne podejście oparte na współpracy zapewnia rozwiązania, które nie tylko są adekwatne do założonych celów, ale również stworzone z myślą o możliwym zwiększaniu skali prowadzonych działań.

– Firmy z sektora nauk biologicznych funkcjonują obecnie w warunkach szybkiego rozwoju naukowego, coraz większej złożoności przepisów i rosnącego zapotrzebowania na sprawność operacyjną przy jednoczesnym spełnieniu najsurowszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i integralności danych – powiedział Ramy Khalil, dyrektor generalny Scimitar. – Dzięki połączeniu gruntownej znajomości branży z globalnym zasięgiem i multidyscyplinarnymi zdolnościami Andersen możemy wspierać organizacje w ograniczaniu ryzyka związanego z transformacją, szybszym osiąganiu postępów i wywieraniu wymiernego wpływu jeszcze szybciej i solidniej niż kiedykolwiek dotąd.

– Firma Scimitar wypracowała wybitną renomę dzięki przekuciu ambicji w realizację w jednych z najbardziej uregulowanych i wymagających środowisk w sektorze ochrony zdrowia – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki tej współpracy możemy wesprzeć klientów na każdym etapie cyklu życia produktów, zapewniając im strategiczne informacje, rygor operacyjny i potencjał innowacyjny, które są niezbędne do zwiększenia wydajności i ograniczenia ryzyka.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

