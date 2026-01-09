Biocytogen und Acepodia erweitern Kooperation durch optionsbasiertes Evaluierungsmodell für bispezifische und Dual-Payload-First-in-Class-ADC (BsAD2C)

PEKING, China, ALAMEDA, Kalifornien, USA, und TAIPEH, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) und Acepodia (6976:TT) haben heute den Abschluss einer Options- und Lizenzvereinbarung bekannt gegeben, die eine strukturierte Evaluierung von Programmen für bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (BsADC) vorsieht, um die Entwicklung von bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten mit doppelter Wirkstoffladung (BsAD2Cs) voranzutreiben.

Durch die Vereinbarung sichert sich Acepodia die Option, von Biocytogen eine exklusive weltweite Lizenz für zwei BsADC-Programme zu erwerben. Laut den Vertragsbedingungen hat Biocytogen Anspruch auf eine Vorab-Optionsgebühr und, nach Ausübung der Option durch Acepodia, auf weitere Zahlungen: Optionsausübungsgebühren, Meilensteinzahlungen für Entwicklung sowie Zulassungs-, Vermarktungs- und Lizenzgebühren auf künftige Produktverkäufe. Die finanziellen Bedingungen des Vertrages wurden nicht veröffentlicht.

„Diese neue Vereinbarung baut auf unserer jüngsten Entwicklungskooperation mit Acepodia auf, die sich auf die Evaluierung und Auswahl führender bispezifischer Antikörper und Dual-Payload-ADC konzentriert hat“, berichtet Dr. Yuelei Shen, President und CEO bei Biocytogen. „Auf der Grundlage der bisherigen präklinischen Forschung sind wir fest davon überzeugt, dass die Kombination der RenLite®-Plattform von Biocytogen mit der AD2C-Technologie von Acepodia einen vielversprechenden Ansatz für die Entwicklung von bispezifischen ADCs der nächsten Generation mit doppelter Wirkstoffladung darstellt.“

„Das optionsbasierte Framework gibt uns die Möglichkeit, systematisch zu prüfen, wie Strategien zur Konjugation doppelter Wirkstoffladungen auf bispezifische Antikörperformate anwendbar sind“, so Dr. Sonny Hsiao, Chairman und CEO bei Acepodia. „Diese Zusammenarbeit zeigt unser Engagement für eine disziplinierte, datengestützte Erweiterung der AD2C-Plattform.“

Die erweiterte Partnerschaft zielt darauf ab, die komplementären Stärken der Plattformen zu nutzen und ADC-Designs der nächsten Generation zu entwickeln, die bestimmte Einschränkungen herkömmlicher ADC-Programme überwinden können. Das gemeinsame Team nähert sich den Meilensteinen für die Kandidatenevaluierung. Die Entscheidungen über das weitere Vorgehen stützen sich auf aktuelle Forschungsergebnisse sowie die internen Governance- und Optionsausübungskriterien von Acepodia.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice®-Plattformen (RenMab™/ RenLite® / RenNano® / RenTCR™ / RenTCR mimic™) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper™ Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit mehr als einer Million vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 30. Juni 2025 wurden weltweit rund 280 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice® mit Zielmolekülen geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice™ mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

Über Acepodia

Acepodia revolutioniert die Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen mit erstklassigen Immunzell-Engagern, die über mehrere Konjugationsplattformen eine verstärkte, zielgerichtete Wirksamkeit entfalten. Die Plattformen von Acepodia bauen auf einer Reihe von bioorthogonalen Methoden der Click-Chemie auf, die aus dem Labor der Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi hervorgegangen sind. Sie wurden entwickelt, um die Sicherheit zu verbessern und eine breite Anwendbarkeit bei hämatologischen und soliden Tumoren sowie bei Autoimmunerkrankungen zu gewährleisten. Die Konjugationsplattformen von Acepodia wurden für die modulare Integration von Antikörpern, Immunzellen und Nutzlastarchitekturen entwickelt und erlauben eine flexible Anwendung in verschiedenen therapeutischen Verfahren. Durch die Kombination innovativer Forschung mit einer patientenorientierten Vision will Acepodia Patienten, die mit den heutigen Behandlungsmethoden nicht behandelt werden können, wirksamere Therapien der nächsten Generation anbieten. Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.acepodia.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.