Andersen erweitert seine Ressourcen um Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt ein Kooperationsabkommen mit Scimitar, einem Unternehmen, das auf die Beschleunigung von Innovationen in der Life-Sciences-Industrie spezialisiert ist.

Scimitar mit Hauptsitz in den USA ist ein führendes Consulting-Unternehmen für die Umsetzung von Strategien in der Life-Sciences-Industrie und spezialisiert auf die Bereiche Betriebsmodell-Design, digitale Transformation und organisatorische Veränderungen. Das Unternehmen arbeitet zusammen mit Pharma- und Biotech-Unternehmen an der Beschleunigung von Innovationen, der Verbesserung der operativen Umsetzung und der Einhaltung von Compliance-Vorgaben über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg. Der praxisbezogene, kooperative Ansatz von Scimitar stellt sicher, dass die gefundenen Lösungen nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern skalierbar ausgelegt sind.

„Die Life-Sciences-Unternehmen durchlaufen heute eine Zeit, die durch rasante wissenschaftliche Fortschritte, wachsende regulatorische Komplexität und eine stetig steigende Forderung nach operativer Agilität gekennzeichnet ist, in der aber zugleich auch höchste Standards in puncto Patientensicherheit und Datenintegrität eingehalten werden müssen”, sagte Scimitar-CEO Ramy Khalil. „Durch die Kombination unserer vertieften Branchenkenntnisse mit der globalen Reichweite und den multidisziplinären Fähigkeiten von Andersen können wir Organisationen in die Lage versetzen, die Risiken der Transformation zu reduzieren, Fortschritte zu beschleunigen und eine messbare Wirkung schneller und zuverlässiger als je zuvor zu erzielen.”

„Scimitar hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, was die Fähigkeit des Unternehmens angeht, Ambitionen umzusetzen, und das innerhalb eines der am stärksten regulierten und hochkarätigsten Umfelder im Gesundheitswesen”, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Durch unsere Zusammenarbeit können wir die Kunden über den vollen Produktlebenszyklus hinweg unterstützen und ihnen die strategischen Einblicke, die betriebliche Genauigkeit und die Innovationsfähigkeit bieten, die nötig sind, um die Effizienz zu steigern und Risiken zu verringern.”

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

