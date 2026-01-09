Biocytogen en Acepodia breiden samenwerking uit door middel van een op opties gebaseerd evaluatiekader voor eersteklas bispecifieke en dual-payload ADC's (BsAD2C)
- De uitgebreide samenwerking bouwt voort op de recente gezamenlijke ontwikkelingsinspanningen van Acepodia en Biocytogen om geselecteerde bispecifieke antilichaam- en dual-payload ADC-programma's te evalueren
BEIJING & ALAMEDA, Calif. & TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) en Acepodia (6976:TT) hebben vandaag bekendgemaakt dat zij een optie- en licentieovereenkomst hebben gesloten om een gestructureerde evaluatie van bispecifieke antilichaam-geneesmiddelconjugaatprogramma's (BsADC) mogelijk te maken. Hiermee beogen ze de ontwikkeling van bispecifieke antilichaam-geneesmiddelconjugaten met dubbele lading (BsAD2C's) verder te bevorderen.
De overeenkomst geeft Acepodia een optie om een exclusieve wereldwijde licentie van Biocytogen te verkrijgen voor twee BsADC-programma's.
