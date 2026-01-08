Liberty Latin America amplia parceria exclusiva internacional de serviços gerenciados de voz com a BTS para mais 22 mercados do Caribe

MIAMI (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A BTS, provedora líder, habilitadora de tecnologia e parceira de confiança de participantes de CommTech no mundo todo, foi nomeada pela Liberty Latin America (LLA) como provedora exclusiva de Serviços Gerenciados de Voz Internacional para mais 22 mercados do Caribe.

A expansão dá continuidade à bem-sucedida parceria iniciada em 2023, quando a BTS foi selecionada como provedora exclusiva de voz internacional na Costa Rica, Panamá, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA. Com o acordo, a BTS passa a oferecer suporte aos serviços de Longa Distância Internacional (ILD, na sigla em inglês) em um total de 26 mercados da LLA.

Com vigência desde 1º de janeiro de 2026, a BTS iniciou a operação dos serviços de voz ILD para os novos mercados caribenhos integrados, viabilizando maior consistência de serviço, qualidade melhorada e ganhos de eficiência operacional em toda a presença regional da LLA.

Os 22 novos mercados incluídos na parceria ampliada são:

Anguilla, Antígua, Bahamas, Barbados, Bonaire, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Curaçao, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, Saba, St. Barthelemy, St. Eustatius, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent, Trinidad e Ilhas Turcas e Caicos.

Uma parceria comprovada por desempenho

Arrigo Guardia, diretor sênior de Serviços de Carrier da Liberty Latin America, afirmou:

“Nossa parceria com a BTS demonstrou o valor de um modelo unificado e gerenciado por especialistas para nossos serviços de voz internacional. A expertise operacional, a agilidade e o compromisso com a qualidade do serviço fortaleceram nossa capacidade de atender nossos mercados de forma eficaz.

Com base no sucesso da colaboração até aqui, estender essa parceria para mais 22 mercados é um próximo passo natural e estratégico. Esperamos continuar crescendo juntos”.

A visão da BTS sobre a expansão

Ricardo Olloqui, presidente e cofundador da BTS, acrescentou:

“É uma honra ampliar nossa parceria de Voz Gerenciada com a Liberty Latin America para 22 novos mercados. Essa extensão nos permite unificar o suporte em todos os 26 mercados, entregando qualidade consistente, excelência operacional e maior proteção contra tráfego fraudulento.

Nosso objetivo é garantir que os serviços de voz internacional da LLA permaneçam confiáveis, eficientes e preparados para o futuro em toda a região do Caribe”.

Sobre a Liberty Latin America

A Liberty Latin America é uma empresa líder em comunicações, com operações em mais de 20 países da América Latina e do Caribe, sob as marcas de consumo BTC, Flow, Liberty e Más Móvil. Os serviços de comunicação e entretenimento oferecidos a clientes residenciais e corporativos na região incluem vídeo digital, internet banda larga, telefonia e serviços móveis. Seu portfólio para empresas abrange conectividade de nível corporativo, data center, hospedagem e soluções gerenciadas, além de soluções de tecnologia da informação, atendendo desde pequenas e médias empresas até companhias internacionais e órgãos governamentais. Além disso, a Liberty Latin America opera uma rede de cabos de fibra óptica submarinos e terrestres que conecta mais de 30 mercados na região.

Para mais informações, acesse: https://lla.com

Sobre a BTS

De propriedade do BTS Group, a BTS é uma provedora global líder, habilitadora de tecnologia e parceira de confiança para participantes de CommTech. Com base em sua plataforma proprietária S1, em uma rede de mais de 400 parceiros e em ampla expertise regional, a BTS oferece soluções avançadas de voz que asseguram comunicações internacionais contínuas, seguras e otimizadas. A BTS viabiliza mais de 18 bilhões de minutos de voz por ano e apoia as operações de MNOs, carriers, plataformas CPaaS, empresas e hyperscalers no mundo todo.

www.bts.io

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.