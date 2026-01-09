OPPO se suma al grupo de patentes VVC Advance y amplía su acuerdo de licencia HEVC con Access Advance

BOSTON y SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC y Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (OPPO) anunciaron hoy que OPPO se ha incorporado al grupo de patentes VVC Advance como licenciatario y ha renovado su licencia HEVC Advance.

OPPO, uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo, con presencia en más de 70 países, participa en el grupo de patentes HEVC de Access Advance desde 2020 y, más recientemente, se ha incorporado al grupo Advance Video Distribution Patent (VDP) como licenciante. Estos nuevos acuerdos marcan un hito adicional en una relación amplia y cada vez más sólida entre ambas empresas, ya que OPPO pasa a formar parte de los tres programas de licencias de códecs de vídeo de Access Advance.

El grupo de patentes VVC Advance concede licencias de patentes esenciales para el estándar VVC/H.266, que ofrece una mejora sustancial en el rendimiento de la compresión de vídeo frente a HEVC. Esto permite ofrecer experiencias de vídeo de mayor calidad, incluidos contenidos en 4K, 8K y HDR, con descargas más rápidas y menor latencia. En la actualidad, el grupo reúne más de 4500 patentes esenciales a nivel mundial procedentes de empresas tecnológicas líderes.

«La decisión de OPPO de incorporarse al grupo de patentes VVC Advance refleja nuestro compromiso continuo con el respaldo a grupos de patentes justos que beneficien a todo el ecosistema de códecs de vídeo», afirmó Vincent Lin, responsable de Licencias de Patentes de OPPO. «Como empresa innovadora y, al mismo tiempo, implementadora de tecnología, esperamos con interés marcos de licencias colaborativos que fomenten un ecosistema de propiedad intelectual sólido y sostenible a largo plazo para las tecnologías de vídeo, y que ofrezcan vías claras y eficientes para su adopción».

«Nos complace dar la bienvenida a OPPO al grupo de patentes VVC Advance», declaró Peter Moller, consejero delegado de Access Advance. «La participación de OPPO en nuestros programas HEVC y VDP como licenciante, así como en nuestros programas HEVC y VVC como licenciatario, pone de relieve el valor que aportan nuestros grupos de patentes a las empresas que impulsan la innovación al tiempo que adoptan estas tecnologías de vídeo esenciales. Este compromiso integral subraya el reconocimiento por parte de la industria de que nuestro enfoque equilibrado responde tanto a los intereses de los titulares de patentes como a los de los implementadores».

Como licenciatario de los grupos de patentes HEVC Advance y VVC Advance, OPPO puede beneficiarse del Acuerdo de Vinculación Multicódec (MCBA) de Access Advance, que previsiblemente ofrecerá un marco de licencias eficiente para productos que incorporen más de un códec de vídeo.

Acerca de OPPO

OPPO es una marca líder mundial de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, «Smiley Face», en 2008, OPPO ha buscado de forma constante la combinación perfecta entre la excelencia estética y la innovación tecnológica. En la actualidad, OPPO ofrece una amplia gama de equipos inteligentes, encabezada por las series Find y Reno. Además de dispositivos, OPPO pone a disposición de sus usuarios el sistema operativo ColorOS y diversos servicios de internet. La empresa tiene presencia en más de 70 países y regiones y cuenta con más de 40 000 empleados dedicados a mejorar la vida de clientes de todo el mundo. Para más información, visite www.oppo.com.

Acerca de Access Advance: Access Advance LLC es una empresa independiente especializada en la gestión de licencias, creada para liderar el desarrollo y la administración de grupos de patentes destinados a la concesión de licencias sobre patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más relevantes. La empresa ofrece un modelo de licencias transparente y eficiente tanto para los titulares de patentes como para los implementadores.

Access Advance administra el grupo de patentes HEVC Advance, que cubre más de 29 000 patentes esenciales relacionadas con la tecnología HEVC/H.265, así como el grupo VVC Advance, que incluye más de 4500 patentes esenciales de la tecnología VVC/H.266. Su Acuerdo de Vinculación Multicódec proporciona a los licenciatarios que cumplen los requisitos una estructura única de regalías con descuento para quienes participen en ambos grupos. Además, la empresa ofrece el grupo de patentes de distribución de vídeo (Video Distribution Patent Pool), una solución integral de licencias para servicios de streaming que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Asimismo, ha incorporado el programa HEVC/VVC de Via LA, actualmente denominado programa VCL Advance (Video Codec Licensing). Para más información, visite www.accessadvance.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.