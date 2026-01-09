-

Biocytogen y Acepodia firman un contrato de opción para fortalecer el desarrollo conjunto de innovadores ADC biespecíficos y de carga dual (BsAD2C)

  • El fortalecimiento de esta alianza se sustenta en las iniciativas recientes de codesarrollo de Acepodia y Biocytogen para evaluar programas seleccionados de anticuerpos biespecíficos y ADC de carga dual

PEKÍN y ALAMEDA, California, y TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) y Acepodia (6976:TT) anunciaron hoy la firma de un contrato de opción y licencia con el objetivo de establecer un marco para la evaluación estructurada de programas de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos (BsADC) y seguir avanzando en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos de carga dual (BsAD2C).

El acuerdo otorga a Acepodia una opción para obtener de Biocytogen una licencia exclusiva a nivel mundial para dos programas de BsADC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Biocytogen
Activos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Medios: pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen

SHH:688796
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Biocytogen
Activos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Medios: pr@bbctg.com.cn

More News From Biocytogen

Resumen: Biocytogen completa su salida a bolsa en el mercado STAR, convirtiéndose en la primera empresa innovadora farmacéutica global «H+A»

PEKÍN, SHANGHÁI Y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. («Biocytogen», SSE: 688796; HKEX: 02315), empresa biotecnológica global dedicada a la investigación para crear fármacos innovadores, acaba de anunciar su salida a bolsa en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái. Esto se produce tras empezar a cotizar en la Bolsa de Hong Kong en septiembre de 2022 y supone un importante hito para Biocytogen como la primera empresa farmacéutica innovadora global con dobl...

Resumen: IDE034, un anticuerpo conjugado a fármaco biespecífico cuya licencia fue otorgada por Biocytogen a IDEAYA, recibe la autorización de nuevo fármaco en investigación de la FDA

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), ha anunciado que su socio IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), una empresa especializada en oncología de precisión, ha recibido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar un ensayo clínico de fase 1 con IDE034, un anticuerpo conjugado a fármaco (ACF) biespecífico B7H3/PTK7 posible, que es el primero de su clase. IDEAYA tiene previsto...

Resumen: Biocytogen anuncia que Tubulis, empresa innovadora en conjugados anticuerpo fármaco, ha firmado un acuerdo de licencia exclusiva global para un anticuerpo único

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), empresa biotecnológica mundial que promueve la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos a partir de anticuerpos con tecnologías innovadoras, ha anunciado hoy que Tubulis, desarrollador de terapias de conjugados anticuerpo fármaco (ADC), ha ejercido una licencia exclusiva para desarrollar y comercializar a nivel mundial un anticuerpo totalmente humano desarrollado por Biocytogen. Se aplica...
Back to Newsroom