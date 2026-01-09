Biocytogen y Acepodia firman un contrato de opción para fortalecer el desarrollo conjunto de innovadores ADC biespecíficos y de carga dual (BsAD2C)
- El fortalecimiento de esta alianza se sustenta en las iniciativas recientes de codesarrollo de Acepodia y Biocytogen para evaluar programas seleccionados de anticuerpos biespecíficos y ADC de carga dual
PEKÍN y ALAMEDA, California, y TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) y Acepodia (6976:TT) anunciaron hoy la firma de un contrato de opción y licencia con el objetivo de establecer un marco para la evaluación estructurada de programas de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos (BsADC) y seguir avanzando en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos de carga dual (BsAD2C).
El acuerdo otorga a Acepodia una opción para obtener de Biocytogen una licencia exclusiva a nivel mundial para dos programas de BsADC.
