Biocytogen y Acepodia firman un contrato de opción para fortalecer el desarrollo conjunto de innovadores ADC biespecíficos y de carga dual (BsAD2C)

PEKÍN y ALAMEDA, California, y TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) y Acepodia (6976:TT) anunciaron hoy la firma de un contrato de opción y licencia con el objetivo de establecer un marco para la evaluación estructurada de programas de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos (BsADC) y seguir avanzando en el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco biespecíficos de carga dual (BsAD2C).

El acuerdo otorga a Acepodia una opción para obtener de Biocytogen una licencia exclusiva a nivel mundial para dos programas de BsADC.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.