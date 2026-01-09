AMRA Medical présente AMRA® BCP Scan aux Pays-Bas dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Prescan, un leader national de la santé préventive

LINKÖPING, Suède--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, le chef de file mondial de la distribution des graisses et de l'analyse de la composition musculaire par IRM, aux côtés du leader néerlandais des soins de santé préventive Prescan, est heureux d'annoncer le lancement officiel de notre service AMRA® BCP Scan, optimisé par AMRA® Profiler (CE, NB 2862), aux Pays-Bas. Le lancement, qui marque la troisième entrée de BCP Scan sur le marché en 2025 (Suède et Allemagne), élargit la disponibilité de notre service au sein de l’UE aux Pays-Bas grâce à un partenariat exclusif avec Prescan, une clinique de santé et de bien-être indépendante à Baarn, spécialisée dans les dépistages et les soins de santé préventifs.

Olof Dahlqvist Leinhard, CEO d'AMRA, déclare : « Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans l'accomplissement de notre mission consistant à introduire des avancées scientifiques en permettant une compréhension plus approfondie de la santé et des maladies grâce à des biomarqueurs basés sur l’IRM sur la scène mondiale. En nous associant à Prescan, nous sommes ravis de les aider à donner aux personnes aux Pays-Bas les moyens de prendre le contrôle proactif de leur santé à l’aide d'AMRA® BCP Scan ».

Le service AMRA® BCP Scan fournit aux cliniciens des mesures de la répartition des graisses, y compris la graisse viscérale, la graisse sous-cutanée et la graisse du foie, en plus des biomarqueurs de la composition musculaire qui comprennent un profil de composition corporelle détaillé (BCP) pour aider à l'évaluation des risques pour la santé. Déployé directement dans la clinique, le service fournit des mesures rapides, précises et standardisées de la composition corporelle, contextualisant les informations au niveau du patient individuel avec une précision élevée.

Lors de son lancement, Prescan mettra AMRA® BCP Scan à la disposition des clients en tant que produit autonome et sera le seul centre proposant le BCP Scan aux Pays-Bas. Haif Rood Nawzad, CEO de Prescan, ajoute : « Cette collaboration avec AMRA représente une avancée importante dans le diagnostic préventif chez Prescan. En ajoutant une mesure précise de la graisse viscérale et en aidant nos cliniciens à évaluer leur risque métabolique à notre offre, nous élargissons notre portefeuille d'IRM et fournissons aux clients des informations cliniquement pertinentes qui vont au-delà de l'imagerie traditionnelle. Elle s’inscrit parfaitement dans notre vision d’innover en permanence et d’améliorer la détection précoce dans les soins de santé préventifs ».

À l’heure actuelle, le service AMRA® BCP Scan est également disponible par l’intermédiaire de la fourniture de services d’AMRA aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, avec des plans de déploiement dans d’autres pays en 2026 et au-delà.

Si vous ou votre organisation êtes basés dans les marchés actuellement autorisés et souhaitez en savoir plus sur l'introduction du service AMRA® BCP Scan dans votre clinique, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont AMRA utilise des mesures de répartition des graisses et de composition musculaire basées sur l'IRM pour promouvoir la recherche et les soins cliniques, veuillez nous contacter ici ou contacter l'un de nos scientifiques à l'adresse info@amramedical.com.

À propos d’AMRA Medical

AMRA Medical est un chef de file mondial de l’informatique médicale, à l’avant-garde de l’analyse de la masse graisseuse et musculaire grâce à des technologies exclusives basées sur l’IRM. Notre plateforme de pointe fournit des biomarqueurs hautement précis et standardisés permettant d’obtenir une compréhension avancée de la santé métabolique et musculosquelettique, allant au-delà des mesures conventionnelles de la composition corporelle. Ces informations jouent un rôle critique dans l’optimisation de la conception des essais cliniques, l’amélioration de la sélection des critères d’évaluation et le soutien à la prise de décision fondée sur les données, tant dans la recherche que dans la pratique clinique.

S’appuyant sur une science rigoureuse et portées par une innovation continue, les solutions d’AMRA sont conçues pour répondre aux exigences complexes des soins de santé et du développement pharmaceutique modernes. Grâce à des flux de travail standardisés et basés sur le cloud, ainsi qu’à une collaboration stratégique, nous permettons à nos partenaires d’accéder à des données exploitables en toute clarté et confiance, accélérant ainsi les progrès, des premières découvertes aux résultats cliniques significatifs.

À propos de Prescan

Prescan est une organisation indépendante de soins de santé préventifs basée aux Pays-Bas, spécialisée dans la détection précoce de la santé et le conseil en matière de style de vie. Créé en 2003, Prescan combine des diagnostics IRM avancés avec la cardiologie, la dermatologie et les tests sanguins. Avec une grande variété d'examens disponibles, allant des scanners ciblés aux dépistages complets du corps, Prescan permet aux clients d'obtenir un aperçu rapide et approfondi de leur santé, avec des résultats commentés immédiatement par des spécialistes médicaux.

Pour toute question, vous pouvez contacter Prescan en remplissant le formulaire de correspondance, ou en écrivant à info@prescan.nl pour communiquer avec l'un de nos représentants.

