アンダーセン、シミターの参画で能力を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ライフサイエンス分野のイノベーションを加速させることに注力する企業シミターと提携契約を結びました。

米国に本社を置くシミターは、ライフサイエンス業界向けに戦略実行を支援する一流のコンサルティング会社で、経営モデルの設計、デジタルトランスフォーメーション、組織変革を専門としています。製薬会社やバイオテクノロジー企業と協力して、イノベーションの加速、業務遂行力の向上、製品ライフサイクル全体にわたる確実なコンプライアンスを推進しています。実践的でコラボレーティブなアプローチにより、目的に合致するだけでなく、規模拡大にも対応できるソリューションを提供しています。

シミターのCEOであるラミー・カリルは、「ライフサイエンス企業は科学の急速な進歩、規制の複雑化、そしてより俊敏な業務遂行に対する要請に対応しつつ、患者の安全とデータの完全性に関する最高水準の要件を満たさなければなりません。当社の深い業界知識と、アンダーセンのグローバルなリーチや分野横断的な能力を組み合わせることにより、組織が変革のリスクを低減し、進歩を加速させ、かつてないスピードと確実さで測定可能なインパクトを実現できるよう支援できます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「シミターは、ヘルスケア業界において最も規制が厳しく、リスクの高い環境において、野心を実行に移すことで卓越した評価を築いてきました。私たちが提携することにより、効率向上とリスク軽減に必要な戦略的知見、運用の厳格さ、イノベーション能力を提供し、製品ライフサイクル全体にわたってクライアントをサポートできます」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

