A Andersen amplia suas capacidades com a adição da Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Scimitar, uma empresa focada em acelerar a inovação na indústria de ciências da vida.

Com sede nos EUA, a Scimitar, uma consultoria líder em execução estratégica para o setor de ciências da vida, é especializada em design de modelos operacionais, transformação digital e mudança organizacional. A empresa trabalha com empresas farmacêuticas e de biotecnologia para acelerar a inovação, aprimorar a execução operacional e garantir a conformidade ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Sua abordagem prática e colaborativa assegura que as soluções não sejam apenas adequadas à finalidade, mas também escaláveis.

“As empresas de ciências da vida estão atravessando um período de rápido avanço científico, crescente complexidade regulatória e demanda cada vez maior por agilidade operacional, ao mesmo tempo em que são submetidas aos mais altos padrões de segurança do paciente e integridade de dados”, disse Ramy Khalil, CEO da Scimitar. “Ao combinar nosso profundo conhecimento do setor com o alcance global e as capacidades multidisciplinares da Andersen, podemos capacitar as organizações a reduzir os riscos da transformação, acelerar o progresso e gerar impacto mensurável de forma mais rápida e confiável do que nunca.”

“A Scimitar construiu uma reputação excepcional por transformar ambição em execução em alguns dos ambientes mais regulamentados e de alto risco na área da saúde”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Ao colaborarmos, podemos apoiar os clientes em todo o ciclo de vida do produto, trazendo a visão estratégica, o rigor operacional e a capacidade de inovação necessários para impulsionar a eficiência e reduzir os riscos.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação por IA e soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

