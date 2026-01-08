Liberty Latin America erweitert seine exklusive internationale Voice Managed Services-Partnerschaft mit BTS auf 22 weitere Märkte in der Karibik

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS, der führende Anbieter, Technologie-Enabler und zuverlässige Partner für CommTech-Unternehmen weltweit, wurde von Liberty Latin America (LLA) zum exklusiven Anbieter von International Voice Managed Services für 22 weitere Märkte in der Karibik ernannt.

Diese Expansion baut auf der erfolgreichen, im Jahr 2023 geschlossenen Partnerschaft auf, in deren Rahmen BTS als exklusiver internationaler Sprachdienstleister für Costa Rica, Panama, Puerto Rico und die Amerikanischen Jungferninseln ausgewählt wurde. Mit dieser Vereinbarung wird BTS künftig internationale Ferngesprächsdienstleistungen (International Long Distance, ILD) in insgesamt 26 LLA-Märkten unterstützen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernahm BTS die Abwicklung der ILD-Sprachdienste für die neu hinzufügten karibischen Märkte, wodurch eine größere Dienstkonsistenz, verbesserte Qualität und eine höhere betriebliche Effizienz im gesamten regionalen Wirkungsbereich von LLA erzielt werden konnten.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wurden 22 neue Märkte aufgenommen:

Anguilla, Antigua, Bahamas, Barbados, Bonaire, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Curaçao, Dominica, Grenada, Jamaika, Montserrat, Saba, St. Barthélemy, St. Eustatius, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent, Trinidad und Turks- und Caicosinseln.

Eine Partnerschaft im Dienste der Performance

Arrigo Guardia , Senior Director, Carrier Services, Liberty Latin America, erklärte:

„Unsere Partnerschaft mit BTS hat den Wert eines vereinheitlichten, professionell verwalteten Modells für unsere internationalen Sprachdienste unter Beweis gestellt. Dank ihrer operativen Expertise, ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrem Engagement für Servicequalität wurde unsere Fähigkeit gestärkt, unsere Märkte effektiv zu unterstützen.

Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg unserer Zusammenarbeit ist die Ausweitung dieser Partnerschaft auf 22 weitere Märkte ein logischer und strategischer nächster Schritt. Wir freuen uns auf unser weiteres gemeinsames Wachstum.“

Die Expansion aus Sicht von BTS

Ricardo Olloqui, President und Mitbegründer von BTS, fügte hinzu:

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Managed-Voice-Partnerschaft mit Liberty Latin America nun auch auf 22 neue Märkte ausweiten zu können. Durch diese Erweiterung können wir den Support in allen 26 Märkten vereinheitlichen und so eine gleichbleibende Qualität, operative Exzellenz und einen besseren Schutz vor betrügerischem Datenverkehr bieten.

Unser Ziel lautet: Sicherstellen, dass die internationalen Sprachdienste von LLA in der gesamten Karibikregion zuverlässig, effizient und zukunftsfähig bleiben.“

Über Liberty Latin America

Liberty Latin America ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das unter den Verbrauchermarken BTC, Flow, Liberty und Más Móvil in über 20 Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist. Die Kommunikations- und Entertainment-Dienstleistungen, die wir unseren Privat- und Geschäftskunden in der Region anbieten, reichen von digitalen Videodiensten über Breitband-Internet und Telefonie bis hin zu Mobilfunkdiensten. Unsere Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen umfassen Konnektivität auf Unternehmensniveau, Rechenzentren, Hosting- und Managed Solutions sowie IT-Lösungen für Kunden, zu denen kleine und mittlere Unternehmen ebenso gehören wie internationale Konzerne und Behörden. Außerdem betreibt Liberty Latin America ein Glasfaserkabelnetz unter Wasser und an Land, das mehr als 30 Märkte in der Region miteinander verbindet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://lla.com

Über BTS

BTS gehört zur BTS Group und ist ein führender globaler Anbieter, Technologie-Enabler und zuverlässiger Partner für CommTech-Unternehmen. Mithilfe seiner proprietären S1 Platform, einem aus über 400 Partnern bestehenden Netzwerk und seiner umfassenden regionalen Expertise stellt BTS fortschrittliche Sprachlösungen bereit, die eine nahtlose, sichere und optimierte internationale Kommunikation gewährleisten. BTS ermöglicht pro Jahr über 18 Milliarden Sprachminuten und unterstützt den Betrieb von Mobilfunknetzbetreibern, Carriern, CPaaS-Plattformen, Unternehmen und Hyperscalern weltweit.

www.bts.io

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.