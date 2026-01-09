Andersen breidt mogelijkheden uit met de toevoeging van Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Scimitar, een bedrijf dat zich richt op het versnellen van innovatie in de life sciences-industrie.

Scimitar, gevestigd in de VS, is een toonaangevend adviesbureau voor strategie-implementatie in de life sciences-industrie en is gespecialiseerd in het ontwerpen van operationele modellen, digitale transformatie en organisatorische verandering. Het bedrijf werkt samen met farmaceutische en biotechnologische bedrijven om innovatie te versnellen, de operationele uitvoering te verbeteren en naleving van regelgeving gedurende de gehele productlevenscyclus te waarborgen. Hun praktische, collaboratieve aanpak zorgt ervoor dat oplossingen niet alleen geschikt zijn voor het beoogde doel, maar ook schaalbaar zijn.

"Life sciences-bedrijven bevinden zich in een periode van snelle wetenschappelijke vooruitgang, toenemende complexiteit van regelgeving en een groeiende vraag naar operationele flexibiliteit, terwijl ze tegelijkertijd moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van patiëntveiligheid en data-integriteit," aldus Ramy Khalil, CEO van Scimitar. "Door onze diepgaande kennis van de sector te combineren met het wereldwijde bereik en de multidisciplinaire expertise van Andersen, kunnen we organisaties in staat stellen transformaties met minder risico's te realiseren, de voortgang te versnellen en sneller en betrouwbaarder dan ooit tevoren meetbare resultaten te behalen."

"Scimitar heeft een uitstekende reputatie opgebouwd door ambities om te zetten in concrete resultaten binnen enkele van de meest gereguleerde en risicovolle omgevingen in de gezondheidszorg," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door samen te werken, kunnen we klanten ondersteunen gedurende de gehele productlevenscyclus en de strategische inzichten, operationele discipline en innovatiekracht bieden die nodig zijn om de efficiëntie te verhogen en risico's te verminderen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, AI-transformatie en oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstverleningsmodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies via een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesdiensten levert via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

