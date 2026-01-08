Estée Lauder宣布女演員Daisy Edgar-Jones擔任最新全球品牌大使

-

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Estée Lauder今日宣布，已正式簽約備受讚譽的英國女演員Daisy Edgar-Jones擔任其最新全球品牌大使。Daisy將代言Estée Lauder的護膚、彩妝和香氛系列，其首支廣告大片將於2月2日在平面媒體、數位平台和線下門市同步亮相。她將加入Estée Lauder現有的全球明星陣容，其中包括Ana de Armas、Bianca Brandolini、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、IU、Karlie Kloss、Paulina Porizkova和Yang Mi。

Daisy Edgar-Jones表示：「身為一名演員，我熱愛彩妝所具備的敘事力量，它能展現一個人真實的自我。我一直很欣賞Estée Lauder對女性自信與個性的歌頌。這個品牌所承載的傳承、優雅與力量極具感染力。能成為Estée Lauder大家庭的一員，我感到無比夢幻——這裡真的像一個溫暖的大家庭。」

Estée Lauder全球品牌總裁Justin Boxford表示：「Daisy無疑是她這一代中最耀眼的新星。她不僅是天賦出眾的演員，更完美詮釋了Estée Lauder的品牌精髓。她既令人嚮往又親和力十足，其自信而年輕的氣質和與生俱來的時尚感，將激勵各個年齡層的消費者。我們非常高興地歡迎Daisy成為最新的Estée Lauder全球品牌大使。」

關於Daisy Edgar-Jones
Daisy Edgar-Jones是一位廣受讚譽的女演員，以在電影、電視和戲劇領域的多元表演而聞名。2020年，她憑藉在艾美獎提名劇集《普通人類》(Normal People)（改編自Sally Rooney的暢銷小說）中與Paul Mescal的精彩對手戲而廣受好評。此後，Edgar-Jones主演了根據《紐約時報》暢銷小說改編的電影《沼澤謀殺案》(Where the Crawdads Sing)，以及FX限定劇《天堂的旗幟下》(Under the Banner of Heaven)，並憑藉後者獲得金球獎提名。

Edgar-Jones還主演了環球影業2024年票房大賣的電影《龍捲風暴》(Twisters)——該片由Lee Isaac Chung執導，Glen Powell共同主演；近期她還與Jacob Elordi和Will Poulter共同出演了《騎著快馬》(On Swift Horses)。接下來，Edgar-Jones將在根據Jane Austen小說改編的電影《理性與感性》(Sense and Sensibility)中飾演Elinor Dashwood，該片將於2026年9月11日上映。2026年，Edgar-Jones還將與Michelle Williams連袂出演《地獄之門》(A Place in Hell)；目前，她正在拍攝Netflix驚悚片《洪水來了》(Here Comes the Flood)，該片由Denzel Washington和Robert Pattinson共同主演。

關於Estée Lauder
Estée Lauder是The Estée Lauder Companies Inc.的旗艦品牌，由美妝先驅、全球最早的女性企業家之一Estée Lauder創立。如今，這個品牌延續著她的傳統，致力於打造最具創新性、成熟精緻、高性能的護膚和彩妝產品，以及代表性的香水系列。所有這些產品都融入了對女性需求和期望的深刻理解。如今，Estée Lauder透過從線下門市到線上數位平台等數十個接觸點，與全球150多個國家的女性建立連結，並且在每一段合作關係中，都始終如一地體現著Estée強大且真實的品牌構想。

