-

AMRA Medical presenta AMRA® BCP Scan en los Países Bajos a través de una alianza estratégica con Prescan, líder nacional de salud preventiva

original AMRA® BCP Scan available at Prescan

AMRA® BCP Scan available at Prescan

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, líder internacional en análisis de la distribución de grasa y composición muscular mediante resonancia magnética, junto con Prescan, líder holandés en atención sanitaria preventiva, tienen el placer de anunciar el lanzamiento oficial en los Países Bajos de su innovador servicio AMRA® BCP Scan, basado en AMRA® Profiler (CE, NB 2862). El lanzamiento, que supone la tercera entrada de BCP Scan en un nuevo mercado en 2025 (Suecia y Alemania), amplía la disponibilidad de nuestro servicio dentro de la UE a los Países Bajos a través de una asociación exclusiva con Prescan, una clínica independiente de salud y bienestar en Baarn especializada en reconocimientos médicos preventivos y atención sanitaria.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Marie Börjesson, vicepresidenta de Marca y Marketing
marie.borjesson@amramedical.com

Industry:

AMRA Medical

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Marie Börjesson, vicepresidenta de Marca y Marketing
marie.borjesson@amramedical.com

More News From AMRA Medical

Resumen: Marcando la diferencia: AMRA Medical fue reconocida como una de las principales empresas de HealthTech del mundo por la revista TIME

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical se enorgullece de anunciar su inclusión en la lista de las principales empresas de HealthTech del mundo (World’s Top HealthTech Companies), publicada hoy por TIME en colaboración con Statista. Este reconocimiento posiciona a AMRA dentro de una minoría destacada de innovadores globales que lideran la transformación del cuidado de la salud. La selección, que llega apenas una semana después de celebrar 15 años de progreso e innovación de AMRA en el...

Resumen: Los últimos datos del ensayo SURPASS-3 aportan información sobre la asociación del tratamiento con tirzepatida y los cambios en la composición muscular en la diabetes tipo 2

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, en colaboración con investigadores de la Universidad de Glasgow, University Hospitals de Cleveland y Eli Lilly y compañía, realizó recientemente un análisis post hoc detallado del ensayo SURPASS-3 de Lilly. Este análisis exploró los datos del ensayo para determinar la asociación entre el tratamiento con tirzepatida y los cambios en el volumen muscular, la puntuación z de volumen muscular y la infiltración adiposa muscular del muslo en personas c...

Resumen: Hacia la decodificación de la distrofia muscular de Duchenne: un estudio de MRI explora la relación entre los biomarcadores musculares de AMRA y los cambios funcionales en las personas que padecen este trastorno

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--Investigadores de AMRA Medical, en colaboración con Pfizer, Inc., acaban de publicar un estudio donde se demuestra la utilidad de los biomarcadores musculares de AMRA como resultados sustitutivos para describir los cambios funcionales en participantes con distrofia muscular de Duchenne (DMD). El estudio exploró los cambios en volumen muscular magro, fracción grasa muscular e infiltración grasa muscular, además de su relación con los cambios en el desempeño fí...
Back to Newsroom