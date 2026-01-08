AMRA Medical presenta AMRA® BCP Scan en los Países Bajos a través de una alianza estratégica con Prescan, líder nacional de salud preventiva

LINKÖPING, Suecia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, líder internacional en análisis de la distribución de grasa y composición muscular mediante resonancia magnética, junto con Prescan, líder holandés en atención sanitaria preventiva, tienen el placer de anunciar el lanzamiento oficial en los Países Bajos de su innovador servicio AMRA® BCP Scan, basado en AMRA® Profiler (CE, NB 2862). El lanzamiento, que supone la tercera entrada de BCP Scan en un nuevo mercado en 2025 (Suecia y Alemania), amplía la disponibilidad de nuestro servicio dentro de la UE a los Países Bajos a través de una asociación exclusiva con Prescan, una clínica independiente de salud y bienestar en Baarn especializada en reconocimientos médicos preventivos y atención sanitaria.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.