フランクリン・スポーツ、世界ランキング1位のピックルボール選手アンナ・リー・ウォーターズ選手との長期パートナーシップ契約を締結

マサチューセッツ州ストートン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スポーツ用品業界を代表するブランドであるフランクリン・スポーツは、ピックルボール世界ランキング1位の選手であるアンナ・リー・ウォーターズ選手と長期契約を締結したことを発表します。ウォーターズ選手がプロ・ピックルボール・アソシエーション（Pro Pickleball Association：PPA）およびメジャーリーグ・ピックルボール（Major League Pickleball：MLP）の両団体で圧倒的な活躍を続ける中、この注目すべきパートナーシップは、グローバルなピックルボール市場におけるフランクリン・スポーツの存在感をさらに高めるものです。

「世界で誰もが認めるピックルボール界ランキング1位の選手をフランクリン・スポーツのファミリーに迎えられることを、大変嬉しく思います」と、フランクリン・スポーツの社長であるアダム・フランクリンは述べています。「アンナ・リー選手の卓越した才能、強い競争心、そしてこの競技に対する情熱は、あらゆるレベルのアスリートを支援すると同時に、競技の世界的な発展を推進していくという当社の使命と完全に一致しています。」

本パートナーシップの一環として、ウォーターズ選手は、フランクリンの受賞歴のある「C45°カーボンファイバー・パドル」テクノロジーの最新世代モデルを使用して競技に臨みます。マルチ・サーモフォーミング製法によるC45°カーボンウィーブは、プロサーキットを代表するテクノロジーとして確固たる地位を築いています。彼女はフランクリン・スポーツと緊密に連携し、ピックルボール用パドル、ピックルボールバッグ、ピックルボールアクセサリーを含むシグネチャー製品ラインの共同開発に取り組みます。

「フランクリン・スポーツとともにキャリアの次なる章を歩み始められることを、大変誇りに思います」と、ウォーターズ選手は述べています。「競技人生の将来を見据えたパートナーを探すにあたり、パフォーマンスを最優先に考えていましたが、フランクリンのパドルの技術革新への取り組みには大変感銘を受けています。その技術に加え、チームとはすぐに意気投合し、家族の一員になったように思えました。このパートナーシップには強い信頼を寄せており、とりわけ国際的な成長という共通のビジョンに向けて共に取り組めることを、楽しみにしています。」

ウォーターズ選手とフランクリン・スポーツは、同競技でNo.1のボールとして知られるフランクリンの既存製品である「X-40」ボールシリーズを補完する、世界最高水準のプロ仕様新ボールも市場に投入します。

本パートナーシップには、選手の知見の提供、製品テスト、そしてあらゆるレベルのプレーヤーのパフォーマンス向上に焦点を当てたイノベーションが含まれます。また、本提携を通じて、海外訪問や国際イベントでの活動、革新的なマーケティング施策を展開し、競技の普及を推進しながら、フランクリンのグローバルな存在感をさらに強化します。

今月中に19歳を迎える18歳のアンナ・リー・ウォーターズ選手は、PPA史上最多の金メダル獲得数を誇り、通算181個の金メダルと39回のキャリア・トリプルクラウンを獲得しています。彼女は2017年、祖父にピックルボールを紹介されたことをきっかけに、この競技への情熱を見いだしました。当初、現在もコーチ兼マネージャーを務める母のリー・ウォーターズとペアを組み、アンナ・リー選手は新たな攻撃的なプレースタイルを切り拓き、熱狂的なファン層を獲得しました。競技への強い愛情に匹敵するのは、ファンへの献身だけであり、世界中の新たな世代のピックルボール選手にインスピレーションを与えています。

フランクリン・スポーツは2017年、「X-40」ボールの導入を通じてピックルボール市場に参入しました。同製品は、USAピックルボール（USAP）、APPツアーおよび全米オープン・ピックルボール選手権の公式ボールに採用されています。現在、フランクリンはパドル、バッグ、ネット、アクセサリーなどを含む、プレミアム製品のフルラインアップを提供しています。ウォーターズ選手は、PPA、APP、そして国際ツアーで活躍するフランクリン契約選手の層に新たに名を連ねます。フランクリン・スポーツは、プロフェッショナル・ピックルボール市場におけるグローバルリーダーとしての評価を、引き続き高めています。フランクリン・スポーツおよびピックルボールに関する詳細は、www.franklinsports.com/pickleball をご覧ください。

ウォーターズ選手を起用した写真および動画素材は、こちら からご覧いただけます。写真および動画クレジット：フランクリン・スポーツ。

フランクリン・スポーツについて

フランクリン・スポーツは1946年にアーヴィング・フランクリンによって創業された、マサチューセッツ州ストートンに本拠を置くスポーツ用品ブランドで、さまざまなカテゴリーにわたり10,000点超の製品を製造・販売しています。フランクリン・スポーツは、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）、メジャーリーグ・サッカー（MLS）、ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）、ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）、ナショナル・ホッケー・リーグ（NHL）、メジャーリーグ・バレーボール（MLV）、USAピックルボール（USAP）、ウィメンズ・ナショナル・バスケットボール・アソシエーション（WNBA）、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）、ハズブロなどと提携関係を築いてきました。フランクリンは、豊かな歴史と、品質の高いスポーツ用品ブランドとしての信頼を有する、世代を超えて受け継がれる家族経営の企業です。レクリエーションスポーツからプロフェッショナルレベルに至るまで幅広く展開しています。フランクリン・スポーツのチームは、スポーツが人生をより良いものにすると考えています。フランクリン・スポーツに関する詳細は、www.franklinsports.comをご覧いただくか、フランクリンのInstagram（@franklinsports、@franklinsportseqp、@franklinpickleball）、FacebookおよびX（@franklinsports）をフォローしてください。

アンナ・リー・ウォーターズ選手について

アンナ・リー・ウォーターズ選手は、ピックルボール界の世界チャンピオンであり、この競技における真の逸材です。現在、女子シングルス、ダブルス、そしてミックスダブルスの全てで世界ランキング1位に君臨しており、攻撃的でスピード感あふれるプレースタイルと、プロツアーでの驚異的な強さによって、競技の在り方をすでに再定義しています。彼女は歴史的な181個の金メダルと39回のトリプルクラウンを獲得しており、メジャーリーグ・ピックルボール（MLP）およびPPAツアーの両方で出場大会の大半を制覇し、同競技で最強クラスの存在と広く認識されています。彼女のメダル獲得数およびトリプルクラウンの通算数は、プロ・ピックルボール選手の中で最多です。ウォーターズ選手は、わずか12歳という史上最年少でプロ選手となり、チャンピオンにも輝きました。彼女は2017年、ハリケーン・イルマにより家族でフロリダ州から避難し、ペンシルベニア州で祖父にピックルボールを紹介されたことをきっかけに、この競技と出会いました。当初は現在もコーチ兼マネージャーを務める母のリー・ウォーターズとペアを組み、アンナ・リー選手は新たな攻撃的プレースタイルを切り拓き、熱心な支持層を獲得しました。

フロリダ州出身のウォーターズ選手は、プロとしてのキャリアと10代としての生活を両立させています。よく笑い、ファンともすぐに打ち解ける一方で、コート上では強い決意を見せます。コート外では、ファッション、料理、旅行、ゲーム、そしてショッピングを楽しんでいます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。