Liberty Latin America breidt exclusief partnerschap voor International Voice Managed Services met BTS uit naar 22 extra Caribische markten

BTS, de toonaangevende aanbieder, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers over de hele wereld, werd door Liberty Latin America (LLA) benoemd tot exclusieve leverancier van International Voice Managed Services voor 22 extra Caribische markten.

Deze uitbreiding bouwt verder op het succesvolle partnerschap van 2023, waarin BTS geselecteerd was als exclusieve internationale voiceleverancier voor Costa Rica, Panama, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Met dit akkoord zal BTS voortaan in 26 LLA-markten ILD-services (International Long Distance) ondersteunen.

