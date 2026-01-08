-

Liberty Latin America breidt exclusief partnerschap voor International Voice Managed Services met BTS uit naar 22 extra Caribische markten

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS, de toonaangevende aanbieder, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers over de hele wereld, werd door Liberty Latin America (LLA) benoemd tot exclusieve leverancier van International Voice Managed Services voor 22 extra Caribische markten.

Deze uitbreiding bouwt verder op het succesvolle partnerschap van 2023, waarin BTS geselecteerd was als exclusieve internationale voiceleverancier voor Costa Rica, Panama, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Met dit akkoord zal BTS voortaan in 26 LLA-markten ILD-services (International Long Distance) ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Paula Ruiz
pruiz@bts.io
+1 305 302-5233
+34 657 556 310

Industry:

BTS

Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Paula Ruiz
pruiz@bts.io
+1 305 302-5233
+34 657 556 310

More News From BTS

Samenvatting: BTS Group investeert in ZIM om oplossingen voor wereldwijde eSIM-connectiviteit uit te breiden

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS Group, een vooraanstaande investeerder in wereldwijde communicatie en technologie, kondigt een strategische investering aan in ZIM Connections (ZIM), een gateway naar internationale eSIM-connectiviteit voor bedrijven en consumenten van over de hele wereld. Met deze investering wordt een samenwerking beklonken tussen BTS, een toonaangevende wereldwijde leverancier, technologie-enabler en vertrouwde partner van CommTech-spelers die eigendom zijn van BTS Group, en ZIM,...
Back to Newsroom