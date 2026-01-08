Estée Lauder kondigt actrice Daisy Edgar-Jones aan als nieuwste wereldwijde merkambassadeur

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder heeft vandaag bekendgemaakt dat de geprezen Britse actrice Daisy Edgar-Jones is aangesteld als zijn nieuwste wereldwijde merkambassadeur. Daisy zal Estée Lauder vertegenwoordigen op het gebied van huidverzorging, make-up en parfum. Haar eerste campagne verschijnt op 2 februari in drukwerk, online en in de winkels. Ze voegt zich bij de huidige groep wereldwijde ambassadeurs van Estée Lauder, waaronder Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova en Yang Mi.

"Als actrice vind ik het geweldig hoe make-up een verhaal kan vertellen over wie we zijn. Ik heb altijd bewondering gehad voor de manier waarop Estée Lauder zelfvertrouwen en individualiteit bij vrouwen viert. Het erfgoed, de elegantie en de kracht van het merk zijn zo inspirerend," aldus Daisy Edgar-Jones. "Het voelt onwerkelijk om deel uit te maken van de Estée Lauder-familie – en het voelt echt als een familie."

