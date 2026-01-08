エスティ ローダー、女優デイジー・エドガー＝ジョーンズを最新グローバル・ブランド・アンバサダーに起用

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダーは、高い評価を受ける英国人女優のデイジー・エドガー＝ジョーンズと契約し、同ブランドの最新グローバル・ブランド・アンバサダーに起用したことを発表しました。デイジーはエスティ ローダーのスキンケア、メイクアップ、フレグランスを代表し、初のキャンペーンは2月2日 から、印刷媒体、デジタル、店頭で展開されます。また、デイジーはアナ・デ・アルマス、ビアンカ・ブランドリーニ、キャロリン・マーフィー、イマン・ハマム、IU、カーリー・クロス、ポーリーナ・ポリスコワ、ヤン・ミーら、エスティ ローダーのグローバル・タレント陣に加わります。

デイジー・エドガー＝ジョーンズは、次のようにコメントしています。「私は女優として、メイクアップはその人となりを表現することができるので大好きです。女性の自信と個性を見事に表現してくれるエスティ ローダーは、いつも私にとって憧れのブランドです。このブランドのレガシー、エレガンス、そして強さは、大きなインスピレーションを与えてくれます。エスティ ローダーのファミリーの一員になれるなんて、夢を見ているかのような気持ちです。そして本当に、家族のように感じます。」

「デイジーは、まさに同世代を代表するブレイクスターです」と、エスティ ローダーのグローバル・ブランド・プレジデントであるジャスティン・ボックスフォードは述べました。「彼女は非常に才能ある女優であるだけでなく、エスティ ローダーのブランド・エトスを体現しています。憧れの存在でありながら親しみやすく、自信に満ちた若々しいスピリットと生まれ持ったスタイル感覚は、世代を超えて消費者にインスピレーションを与えるでしょう。エスティ ローダーの最新グローバル・ブランド・アンバサダーとしてデイジーを迎えられることを、大変うれしく思います。」

デイジー・エドガー＝ジョーンズについて

デイジー・エドガー＝ジョーンズは、幅広い表現力で知られ、批評家からの評価も高く、映画・テレビ・舞台で大活躍の女優です。2020年には、サリー・ルーニーのベストセラー小説を原作とするエミー賞ノミネート作品『ノーマル・ピープル』でポール・メスカルと共演し、飛躍の演技で広く注目を集めました。その後、ニューヨーク・タイムズのベストセラー小説を原作とする『ザリガニの鳴くところ』や、FXのリミテッドシリーズ『アンダー・ザ・ヘブン 信仰の真実』に出演し、同作でゴールデングローブ賞にノミネートされました。

エドガー＝ジョーンズは、ユニバーサル作品で2024年に記録的ヒットとなった『ツイスターズ』（リー・アイザック・チョン監督、グレン・パウエル共演）で主演を務め、最近では『On Swift Horses（原題）』でジェイコブ・エロルディ、ウィル・ポールターと共演しました。次回作は、ジェーン・オースティン作品の翻案である『分別と多感』でエリノア・ダッシュウッド役を務め、同作は2026年9月11日に劇場公開が予定されています。また、2026年にはミシェル・ウィリアムズと共演する作品『A Place in Hell（原題）』にも出演予定で、現在はデンゼル・ワシントンとロバート・パティンソンも出演するNetflixのスリラー『Here Comes the Flood（原題）』を撮影中です。

エスティ ローダーについて

エスティ ローダーは、エスティ ローダー カンパニーズ・インクのフラッグシップ・ブランドです。美容業界の先駆者であり、世界で最初期の女性起業家の一人であるエスティ・ローダーが創設した同ブランドは、女性のニーズと願いを深く理解したうえで、革新的で洗練された高性能のスキンケア製品やメイクアップ製品のほか、アイコニックなフレグランス製品を世に送りだすという彼女のレガシーを受け継いでいます。現在、エスティ ローダーは世界150か国以上の女性と、実店舗からデジタルチャネルまで数十ものタッチポイントを通じてつながっています。こうした一つひとつの関係性には、エスティならではのパワフルで真摯な視点が常に反映されています。

ELC-B

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。