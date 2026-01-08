-

エスティ ローダー、女優デイジー・エドガー＝ジョーンズを最新グローバル・ブランド・アンバサダーに起用

original Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

Daisy Edgar Jones for Estée Lauder

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダーは、高い評価を受ける英国人女優のデイジー・エドガー＝ジョーンズと契約し、同ブランドの最新グローバル・ブランド・アンバサダーに起用したことを発表しました。デイジーはエスティ ローダーのスキンケア、メイクアップ、フレグランスを代表し、初のキャンペーンは2月2日 から、印刷媒体、デジタル、店頭で展開されます。また、デイジーはアナ・デ・アルマス、ビアンカ・ブランドリーニ、キャロリン・マーフィー、イマン・ハマム、IU、カーリー・クロス、ポーリーナ・ポリスコワ、ヤン・ミーら、エスティ ローダーのグローバル・タレント陣に加わります。

デイジー・エドガー＝ジョーンズは、次のようにコメントしています。「私は女優として、メイクアップはその人となりを表現することができるので大好きです。女性の自信と個性を見事に表現してくれるエスティ ローダーは、いつも私にとって憧れのブランドです。このブランドのレガシー、エレガンス、そして強さは、大きなインスピレーションを与えてくれます。エスティ ローダーのファミリーの一員になれるなんて、夢を見ているかのような気持ちです。そして本当に、家族のように感じます。」

「デイジーは、まさに同世代を代表するブレイクスターです」と、エスティ ローダーのグローバル・ブランド・プレジデントであるジャスティン・ボックスフォードは述べました。「彼女は非常に才能ある女優であるだけでなく、エスティ ローダーのブランド・エトスを体現しています。憧れの存在でありながら親しみやすく、自信に満ちた若々しいスピリットと生まれ持ったスタイル感覚は、世代を超えて消費者にインスピレーションを与えるでしょう。エスティ ローダーの最新グローバル・ブランド・アンバサダーとしてデイジーを迎えられることを、大変うれしく思います。」

デイジー・エドガー＝ジョーンズについて
デイジー・エドガー＝ジョーンズは、幅広い表現力で知られ、批評家からの評価も高く、映画・テレビ・舞台で大活躍の女優です。2020年には、サリー・ルーニーのベストセラー小説を原作とするエミー賞ノミネート作品『ノーマル・ピープル』でポール・メスカルと共演し、飛躍の演技で広く注目を集めました。その後、ニューヨーク・タイムズのベストセラー小説を原作とする『ザリガニの鳴くところ』や、FXのリミテッドシリーズ『アンダー・ザ・ヘブン 信仰の真実』に出演し、同作でゴールデングローブ賞にノミネートされました。

エドガー＝ジョーンズは、ユニバーサル作品で2024年に記録的ヒットとなった『ツイスターズ』（リー・アイザック・チョン監督、グレン・パウエル共演）で主演を務め、最近では『On Swift Horses（原題）』でジェイコブ・エロルディ、ウィル・ポールターと共演しました。次回作は、ジェーン・オースティン作品の翻案である『分別と多感』でエリノア・ダッシュウッド役を務め、同作は2026年9月11日に劇場公開が予定されています。また、2026年にはミシェル・ウィリアムズと共演する作品『A Place in Hell（原題）』にも出演予定で、現在はデンゼル・ワシントンとロバート・パティンソンも出演するNetflixのスリラー『Here Comes the Flood（原題）』を撮影中です。

エスティ ローダーについて
エスティ ローダーは、エスティ ローダー カンパニーズ・インクのフラッグシップ・ブランドです。美容業界の先駆者であり、世界で最初期の女性起業家の一人であるエスティ・ローダーが創設した同ブランドは、女性のニーズと願いを深く理解したうえで、革新的で洗練された高性能のスキンケア製品やメイクアップ製品のほか、アイコニックなフレグランス製品を世に送りだすという彼女のレガシーを受け継いでいます。現在、エスティ ローダーは世界150か国以上の女性と、実店舗からデジタルチャネルまで数十ものタッチポイントを通じてつながっています。こうした一つひとつの関係性には、エスティならではのパワフルで真摯な視点が常に反映されています。

ELC-B

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com

Industry:
The Estée Lauder Companies Inc. Logo
The Estée Lauder Companies Inc. Logo

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com

More News From The Estée Lauder Companies Inc.

エスティ ローダー カンパニーズ、メキシコのラグジュアリー フレグランスブランド「XINÚ」に戦略的マイノリティ出資

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダー カンパニーズ（NYSE: EL）は、アメリカ大陸の豊かさとエキゾチシズムに着想を得たメキシコのラグジュアリー フレグランスブランド「XINÚ（シヌ）」へのマイノリティ出資を発表しました。同社がラテンアメリカのブランドに投資するのは今回が初めてであり、地域の起業家精神とイノベーションを支援する姿勢を鮮明に示すものです。 2017年の創業以来、XINÚはフレグランス、デザイン、ストーリーテリングが融合する独自の世界観を築いてきました。同ブランドは、五感を刺激する店舗空間、サステナブルなデザイン哲学、そしてヘリテージを尊重しながら現代的なラグジュアリーを再構築する製品で知られています。 エスティ ローダー カンパニーズの社長兼最高経営責任者であるステファン・ドゥ・ラ・ファヴリーは次のように述べています。「フレグランスの卓越性とクラフツマンシップは当社の中心にあり、新たな美の声を発見する情熱を支えています。メキシコは、クラフツマンシップと文化的意義が見事に融合する、フレグランス イノベーションの活...

エスティ ローダー カンパニーズ、売出株主によるクラスA普通株式の二次公募を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダー カンパニーズ（NYSE: EL）は、レナード・A・ローダー氏の子孫が関連する信託（以下、「売出株主」）が、同社のクラスA普通株式11,301,323株（額面1株当たり0.01ドル）を登録済みの公開公募（以下、「本公募」）を通じて売却する計画であることを発表しました。 本公募による売却収入はすべて売出株主に帰属し、同社は本公募において株式を一切売却せず、収益も受け取りません。売出株主は、レナード・A・ローダー氏の遺産整理の一環として、相続税や債務、管理費用などの支払いに充てる目的で、本公募の売却収入を使用する予定です。 2025年10月23日時点の発行済株式数に基づくと、本公募の完了後も、ローダー家のメンバーは直接または間接的に同社普通株式の議決権の約82％を実質的に保有する見込みです。売出株主および、レナード・A・ローダー氏の子孫が実質的に所有するLAL Family Partners, L.P.は、本公募の引受人との間で90日間のロックアップ契約を締結します。 本公募の単独引受人は、J....

エスティ ローダー カンパニーズ、売出株主によるクラスA普通株式の二次公募価格を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ ローダー カンパニーズ（NYSE: EL）は、レナード・A・ローダー氏の子孫が関連する信託（以下、「売出株主」）による、同社クラスA普通株式（1株あたり額面0.01ドル）の登録済み公開売出し（以下、「本公募」）について、1株あたり90ドルで価格が決定したことを発表しました。 売出株主は、本公募による全ての売却収入を受け取ります。同社は本公募で自社株式を一切売却せず、また公募による収益も受け取りません。本公募は、慣習的な取引完了条件の充足を前提に、2025年11月6日に完了する見込みです。売出株主は、レナード・A・ローダー氏の遺産の清算を支援するために、本公募の収益を使用する意向です。これには、相続税、債務および管理費用などの遺産関連の義務の履行が含まれます。 2025年10月23日時点の発行済株式数に基づくと、本公募完了後もローダー家のメンバーは、直接または間接的に同社普通株式の議決権の約82％を実質的に保有する見込みです。売出株主およびレナード・A・ローダー氏の子孫が実質的に所有するLAL Fam...
Back to Newsroom