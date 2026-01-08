Liberty Latin America étend son partenariat exclusif de services gérés vocaux internationaux avec BTS à 22 marchés caribéens supplémentaires

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS, principal fournisseur, facilitateur technologique et partenaire de confiance des acteurs de la commtech dans le monde entier, a été désigné par Liberty Latin America (LLA) en tant que fournisseur exclusif de services de gestion vocale internationale pour 22 autres marchés des Caraïbes.

Cette expansion s'appuie sur le partenariat réussi de 2023, dans lequel BTS a été sélectionné en tant que fournisseur exclusif de services vocaux internationaux pour le Costa Rica, le Panama, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Avec cet accord, BTS soutiendra désormais les services interurbains internationaux sur un total de 26 marchés LLA.

À compter du 1er janvier 2026, BTS a commencé à gérer les services vocaux interurbains internationaux pour les marchés nouvellement ajoutés des Caraïbes, ce qui a permis une plus grande cohérence des services, une meilleure qualité et une amélioration de l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de l’empreinte régionale de LLA.

Les 22 nouveaux marchés incorporés dans le cadre du partenariat élargi comprennent :

Anguilla, Antigua, Bahamas, Barbade, Bonaire, Îles Vierges britanniques, Caïman, Curaçao, Dominique, Grenade, Jamaïque, Montserrat, Saba, Saint-Barthélemy, Saint-Eustache, Saint-Kitts-et-amp; Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent, Trinidad et Turks et Îles Caïques.

Un partenariat prouvé par la performance

Arrigo Guardia, directeur principal, services d'opérateurs, Liberty Latin America, déclare :

« Notre partenariat avec BTS a montré la valeur d’un modèle unifié et géré de manière experte pour nos services vocaux internationaux. Leur expertise opérationnelle, leur réactivité et leur engagement envers la qualité du service ont renforcé notre capacité à soutenir efficacement nos marchés.

Compte tenu du succès de notre collaboration à ce jour, l'extension de ce partenariat à 22 marchés supplémentaires est une prochaine étape naturelle et stratégique. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à grandir ensemble ».

Perspective de BTS sur l'expansion

Ricardo Olloqui, président et cofondateur, BTS, ajoute :

« Nous sommes honorés d’étendre notre partenariat de services vocaux gérés avec Liberty Latin America à 22 nouveaux marchés. Cette extension nous permet d'unifier le support sur l'ensemble des 26 marchés, offrant une qualité constante, une excellence opérationnelle et une protection renforcée contre le trafic frauduleux.

Notre objectif est de veiller à ce que les services vocaux internationaux de LLA restent fiables, efficaces et prêts pour l’avenir dans l’ensemble de la région des Caraïbes ».

À propos de Liberty Latin America

Liberty Latin America est une société de communication de premier plan opérant dans plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes sous les marques grand public BTC, Flow, Liberty et Más Móvil. Les services de communications et de divertissement que nous offrons à nos clients résidentiels et d'affaires dans la région comprennent la vidéo numérique, l'internet haut débit, la téléphonie et les services mobiles. Nos produits et services commerciaux comprennent une connectivité de qualité professionnelle, un centre de données, des solutions d'hébergement et de gestion, ainsi que des solutions de technologie de l'information avec des clients allant des petites et moyennes entreprises aux entreprises internationales et aux agences gouvernementales. En outre, Liberty Latin America exploite un réseau de câbles sous-marins et terrestres à fibre optique qui relie plus de 30 marchés de la région.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://lla.com

À propos de BTS

Détenu par BTS Group, BTS est un fournisseur mondial de premier plan, un facilitateur technologique et un partenaire de confiance pour les acteurs de la commtech. Tirant parti de sa plateforme S1 propriétaire, d'un réseau de plus de 400 partenaires et d'une vaste expertise régionale, BTS fournit des solutions vocales avancées qui garantissent des communications internationales fluides, sécurisées et optimisées. BTS gère plus de 18 milliards de minutes vocales par an et prend en charge les opérations des ORM, des opérateurs, des plateformes CPaaS, des entreprises et des hyperscalers dans le monde entier.

www.bts.io

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.