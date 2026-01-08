Liberty Latin America amplía su alianza exclusiva con BTS y extiende los servicios de voz internacional gestionados a 22 mercados del Caribe

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--BTS, proveedor líder, habilitador tecnológico y socio de confianza para actores de CommTech a nivel mundial, fue designado por Liberty Latin America (LLA) como proveedor exclusivo de servicios gestionados de voz internacional para 22 mercados adicionales del Caribe.

Esta expansión se basa en la exitosa alianza establecida en 2023, cuando BTS fue seleccionado como proveedor exclusivo de voz internacional para Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Con este nuevo acuerdo, BTS brindará soporte a los servicios de larga distancia internacional (ILD) en un total de 26 mercados de Liberty Latin America.

Con vigencia a partir del 1 de enero de 2026, BTS asumió la gestión de los servicios de voz ILD en los nuevos mercados del Caribe, lo que permitirá una mayor consistencia del servicio, una mejora en la calidad y una mayor eficiencia operativa en todas las operaciones regionales de la empresa.

Los 22 mercados del Caribe que se suman a la alianza son:

Anguila, Antigua, Bahamas, Barbados, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín (parte neerlandesa), San Martín (parte francesa), San Vicente, Trinidad y las Islas Turcas y Caicos.

Resultados que respaldan la alianza

Arrigo Guardia, director sénior de servicios para operadores de Liberty Latin America, señaló:

“Nuestra alianza con BTS ha demostrado el valor de un modelo unificado y gestionado por expertos para nuestros servicios de voz internacional. Su experiencia operativa, capacidad de respuesta y compromiso con la calidad del servicio han fortalecido nuestra capacidad para respaldar eficazmente a nuestros mercados.

El éxito de nuestra colaboración allana el camino para extender la alianza a 22 mercados adicionales. Esperamos seguir creciendo juntos”.

La perspectiva de BTS sobre la expansión

Ricardo Olloqui, presidente y cofundador de BTS, agregó:

“Nos honra ampliar nuestra alianza de voz gestionada con Liberty Latin America a 22 nuevos mercados. Esta extensión nos permite unificar el soporte en los 26 mercados, garantizando una calidad consistente, excelencia operativa y una protección más sólida frente a llamadas fraudulentas.

Nuestro objetivo es asegurar que los servicios de voz internacional de Liberty Latin America sigan siendo confiables, eficientes y preparados para el futuro en toda la región del Caribe”.

Acerca de Liberty Latin America

Liberty Latin America es una empresa líder en comunicaciones que opera en más de 20 países de América Latina y el Caribe bajo las marcas para consumidores BTC, Flow, Liberty y Más Móvil. Los servicios de comunicaciones y entretenimiento que ofrece a sus clientes residenciales y comerciales en la región incluyen video digital, internet de banda ancha, telefonía y servicios móviles. Su oferta para empresas abarca conectividad de nivel empresarial, centros de datos, alojamiento web y soluciones gestionadas, así como soluciones de tecnología de la información, con clientes que van desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas internacionales y organismos gubernamentales. Además, Liberty Latin America opera una red de cables de fibra óptica submarinos y terrestres que conecta más de 30 mercados en la región.

Para obtener más información, visite: https://lla.com

Acerca de BTS

BTS, propiedad de BTS Group, es un proveedor global líder, habilitador tecnológico y socio de confianza para actores de CommTech. A través de su plataforma propietaria S1, una red de más de 400 socios y su amplia experiencia regional, BTS ofrece soluciones avanzadas de voz que garantizan comunicaciones internacionales fluidas, seguras y optimizadas. La empresa gestiona más de 18 000 millones de minutos de voz al año y respalda las operaciones de operadores móviles (MNO), operadores de telecomunicaciones, plataformas CPaaS, empresas e hiperescaladores en todo el mundo.

www.bts.io

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.