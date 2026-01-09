OPPO rejoint l’Advance Patent Pool en tant que licencié et prolonge sa licence HEVC Advance

BOSTON et SHENZHEN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC et Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (OPPO) ont annoncé aujourd’hui qu’OPPO a rejoint le VVC Advance Patent Pool en tant que licencié et renouvelé sa licence HEVC Advance.

OPPO, l’un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones présent dans plus de 70 pays, est un participant précieux du pool de brevets HEVC d’Access Advance depuis 2020 et a récemment rejoint l’Advance Video Distribution Patent (VDP) Pool en tant que concédant de licence. Ces derniers accords marquent une nouvelle étape importante dans la relation étroite et approfondie entre les deux sociétés, OPPO participant désormais aux trois programmes de licence de codecs vidéo d’Access Advance.

Le VVC Advance Patent Pool concède sous licence des brevets essentiels à la norme VVC/H.266, qui offre une amélioration remarquable des performances de compression vidéo par rapport à la norme HEVC, permettant des expériences vidéo de meilleure qualité, notamment pour les contenus 4K, 8K et HDR, avec des téléchargements plus rapides et une latence réduite. Le pool comprend actuellement plus de 4 500 brevets essentiels mondiaux provenant de sociétés technologiques de premier plan.

« La décision d’OPPO de rejoindre le VVC Advance Patent Pool reflète notre engagement continu à soutenir un pool de brevets équilibré qui profite à l’ensemble de l’écosystème des codecs vidéo », déclare Vincent Lin, responsable des licences de brevets chez OPPO. « En tant qu’innovateur et facilitateur technologique, nous nous réjouissons de la mise en place de cadres de licence collaboratifs qui soutiennent un écosystème de propriété intellectuelle sain et durable pour les technologies vidéo et offrent des voies claires et efficaces pour leur adoption. »

« Nous sommes ravis d’accueillir OPPO au sein du VVC Advance Patent Pool », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « La participation d’OPPO à nos programmes HEVC et VDP en tant que concédant de licence et à nos programmes HEVC et VVC en tant que licencié démontre la valeur que nos pools apportent aux entreprises qui stimulent l’innovation et mettent en œuvre ces technologies vidéo essentielles. Cet engagement global souligne la reconnaissance par l’industrie que notre approche équilibrée sert les intérêts des détenteurs de brevets et des facilitateurs. »

En tant que licencié desHEVC Advance et VVC Advance Patent Pools, OPPO peut bénéficier de l’accord Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA) d’Access Advance, qui devrait fournir un cadre de licence efficace pour les produits implémentant plusieurs codecs vidéo.

À propos d’OPPO

OPPO est une marque mondiale leader dans le domaine des appareils intelligents. Depuis le lancement de son premier téléphone mobile, le « Smiley Face », en 2008, OPPO n’a cessé de rechercher la synergie parfaite entre satisfaction esthétique et technologie innovante. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils intelligents, avec en tête de file les séries Find et Reno. Au-delà des appareils, OPPO fournit également à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services Internet. OPPO est présent dans plus de 70 pays et régions, avec plus de 40 000 employés qui se consacrent à créer une vie meilleure pour les clients du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oppo.com.

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les facilitateurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 4 500 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de diffusion vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis le programme HEVC/VVC de Via LA, désormais baptisé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.