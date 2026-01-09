OPPOがVVC Advance特許プールにライセンシーとして参加、HEVC Advanceライセンスも更新

ボストンおよび深圳市--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Access Advance LLCおよびGuangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. （OPPO）は本日、OPPOがライセンシーとしてVVC Advance特許プールにライセンシーとして参加し、HEVC Advanceライセンスを更新したことを発表しました。

世界70カ国以上で事業を展開する世界最大級のスマートフォンメーカーであるOPPOは、2020年からAccess AdvanceのHEVC特許プールにおける重要な参加企業であり、最近ではライセンサーとしてAdvance Video Distribution Patent（VDP）プールにも加わりました。今回の新たな契約により、両社の広範かつ深い関係において新たなマイルストーンが刻まれ、OPPOは、Access Advanceが提供する３つ全てのビデオコーデックライセンスプログラムに参加することになりました。

VVC Advance Patent Poolは、VVC/H.266規格に不可欠な特許をライセンス供与します。これにより、HEVCよりもビデオ圧縮性能が大幅に向上し、4K, 8K、HDRコンテンツを含む高品質の映像体験を、より高速なダウンロードと低レイテンシーで実現できます。現在、このプールには、業界を牽引するテクノロジー企業らが保有する4,500件以上に及ぶ世界中の必須特許が含まれています。

OPPOの特許ライセンス部門責任者であるVincent Lin氏は次のように述べています。「OPPOによる今回のVVC Advance特許プールへの参加は、ビデオコーデックのエコシステム全体に利益をもたらすバランスの取れた特許プールを支援するという当社の継続的な取り組みを反映しています。技術革新者であり実施者でもある当社は、ビデオ技術における長期的で健全なIPエコシステムをサポートする、明確で効率的な採用へと導く共同のライセンスフレームワークを楽しみにしています。」

また、Access AdvanceのCEOであるPeter Moller氏は次のように述べています。「OPPOをVVC Advance Patent Poolに迎え入れることを大変嬉しく思います。OPPOが当社のHEVCおよびVDPプログラムにライセンサーとして参加しかつHEVC及びVVCプログラムにライセンシーとして参加したことは、イノベーションを推進しつつこれらの重要なビデオ技術を実施する企業に対して提供する、当社の特許プールの価値を明確に表すものです。この包括的な参加は、特許所有者と実施者の双方に利益をもたらす当社のバランスの取れたアプローチが、業界から広く認知されていることを強調するものです。」

HEVC AdvanceとVVC Advanceの両特許プールのライセンシーとなるOPPOは、複数のビデオコーデックを実装する製品に効率的なライセンスフレームワークを提供することが期待されるAccess Advanceのマルチコーデックブリッジ契約（MCBA）の適用対象となります。

OPPOについて

OPPOは、世界をリードするスマートデバイスブランドです。2008年に最初の携帯電話である“Smiley Face”が発売されて以来、OPPOは美しさと革新的技術の完璧な融合を追求し続けています。現在、OPPOは、FindシリーズやRenoシリーズを中心とする幅広いスマートデバイスを提供しています。OPPOはデバイスだけでなく、ColorOS オペレーティングシステムおよびインターネットサービスもユーザーに提供しています。OPPOは70以上の国と地域で事業を展開し、4万人以上の従業員によって、世界中のお客様がより良い暮らしを実現するように取り組んでいます。詳細については、www.oppo.comをご参照ください。

Access Advanceについて：Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な4,500件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造を適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。またAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ー 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。 詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。