Andersen携手Scimitar拓展业务能力

总部位于美国的Scimitar是生命科学领域顶尖的战略执行咨询公司，专精于运营模式设计、数字化转型和组织变革。该公司与制药及生物技术企业开展合作，助力其加速创新、提升运营执行力，并确保产品生命周期内的合规性。其亲力亲为的协作式工作方法能够确保交付的解决方案不仅贴合业务需求，更具备可拓展性。

Scimitar首席执行官Ramy Khalil表示：“当下，生命科学企业正面临这样的发展环境——科学飞速发展、监管要求日趋复杂、市场对运营灵活性的需求不断提升，同时还需恪守患者安全和数据完整性的最高标准。通过将我们深厚的行业知识与Andersen的全球布局和多领域专业能力相结合，我们能够赋能企业降低转型风险、加快发展进程，并以前所未有的速度和可靠性实现可衡量的影响。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在医疗保健领域监管最严格、风险系数极高的业务场景中，Scimitar凭借将雄心壮志转化为实际落地成果的实力，树立了卓越的市场口碑。通过携手合作，我们能够为客户提供覆盖产品全生命周期的支持，凭借专业的战略洞察力、严谨的运营和强大的创新实力，助力客户提升效率、降低风险。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。

