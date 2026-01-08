Estée Lauder anuncia a la actriz Daisy Edgar-Jones como su nueva embajadora mundial de la marca

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder anunció el día de hoy la incorporación de la aclamada actriz británica Daisy Edgar-Jones como su nueva embajadora mundial de la marca. Daisy representará los productos de cuidado de la piel, maquillaje y fragancias de Estée Lauder, y su primera campaña se estrenará el 2 de febrero en medios impresos, digitales y en tiendas. De esta manera se une a la lista actual de talentos globales de Estée Lauder, entre los que se encuentran Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova y Yang Mi.

“Como actriz, me encanta cómo el maquillaje puede contar una historia sobre quiénes somos. Siempre he admirado de qué manera Estée Lauder celebra la confianza y la individualidad de las mujeres. El legado, la elegancia y la fuerza de la marca son muy inspiradores", afirma Daisy Edgar-Jones. "Es surrealista formar parte de la familia Estée Lauder, y realmente se siente como una familia".

“Daisy es sin duda la estrella revelación de su generación", afirmó Justin Boxford, presidente global de marca de Estée Lauder. "No solo es una actriz con un talento increíble, sino que encarna los valores de la marca Estée Lauder. Es ambiciosa, pero accesible, y su espíritu juvenil y seguro, junto con su sentido innato del estilo, inspirarán a consumidores de todas las generaciones. Estamos encantados de darle la bienvenida a Daisy como nuestra nueva embajadora mundial de la marca Estée Lauder".

Acerca de Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones es una actriz aclamada por la crítica y conocida por sus versátiles interpretaciones en cine, televisión y teatro. En el año 2020 obtuvo un gran reconocimiento por su reveladora interpretación junto a Paul Mescal en la serie Normal People, nominada a los premios Emmy y basada en la novela superventas de Sally Rooney. Desde entonces, Edgar-Jones ha protagonizado Where the Crawdads Sing, basada en la novela superventas del New York Times, y la miniserie de FX Under the Banner of Heaven, por la que fue nominada a un Globo de Oro.

Edgar-Jones también protagonizó el éxito récord de Universal en 2024, Twisters, dirigida por Lee Isaac Chung y protagonizada por Glen Powell, y recientemente protagonizó On Swift Horses, junto a Jacob Elordi y Will Poulter. Edgar-Jones aparecerá próximamente en el papel de Elinor Dashwood en la adaptación de Jane Austen Sense and Sensibility, que llegará a los cines el 11 de septiembre de 2026. También en 2026, Edgar-Jones protagonizará junto a Michelle Williams A Place in Hell, y actualmente está rodando el thriller de Netflix Here Comes the Flood, protagonizado también por Denzel Washington y Robert Pattinson.

Acerca de Estée Lauder

Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, pionera en el mundo de la belleza y una de las primeras mujeres emprendedoras del mundo, la marca continúa hoy en día con su legado de crear los productos de cuidado de la piel y maquillaje más innovadores, sofisticados y de alto rendimiento, así como fragancias icónicas, todos ellos impregnados de un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres. En la actualidad, Estée Lauder interactúa con mujeres de más de 150 países de todo el mundo y en docenas de puntos de contacto, desde las tiendas físicas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja de forma coherente el punto de vista poderoso y auténtico de Estée.

ELC-B

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.