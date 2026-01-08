Estée Lauder gibt Schauspielerin Daisy Edgar-Jones als neue globale Markenbotschafterin bekannt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder gab heute bekannt, dass es die renommierte britische Schauspielerin Daisy Edgar-Jones als neue globale Markenbotschafterin unter Vertrag genommen hat. Daisy wird für die Hautpflege-, Make-up- und Parfümprodukte von Estée Lauder werben. Ihre erste Kampagne startet am 2. Februar in Printmedien, digitalen Medien und in Geschäften. Sie ergänzt die aktuelle Auswahl globaler Talente von Estée Lauder, darunter Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina Porizkova und Yang Mi.

„Als Schauspielerin liebe ich es, wie Make-up Bände darüber sprechen kann, wer wir sind. Ich habe immer bewundert, wie Estée Lauder das Selbstbewusstsein und die Individualität von Frauen unterstreicht. Das Erbe, die Eleganz und die Stärke der Marke sind so inspirierend“, sagte Daisy Edgar-Jones. „Es fühlt sich surreal an, Teil der Estée Lauder-Familie zu sein – und es fühlt sich wirklich wie in einer Familie an.“

„Daisy ist zweifellos der Shootingstar ihrer Generation“, sagte Justin Boxford, Global Brand President bei Estée Lauder. „Sie ist nicht nur eine unglaublich begabte Schauspielerin, sondern sie verkörpert auch das Ethos der Marke Estée Lauder. Sie ist ehrgeizig und dennoch zugänglich, und ihre selbstbewusste, jugendliche Ausstrahlung sowie ihr natürliches Stilgefühl werden Verbraucher aller Generationen begeistern. Wir freuen uns sehr, Daisy als unsere neueste globale Markenbotschafterin für Estée Lauder begrüßen zu dürfen.“

Über Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones ist eine von Kritikern gefeierte Schauspielerin, die für ihre vielseitigen Darbietungen in Film, Fernsehen und Theater bekannt ist. Im Jahr 2020 erntete sie große Anerkennung für ihre Breakout-Rolle an der Seite von Paul Mescal in der Emmy-nominierten Serie Normal People, die auf dem Bestseller-Roman von Sally Rooney basiert. Seitdem spielte Edgar-Jones die Hauptrolle in Where the Crawdads Sing, einer Verfilmung des New York Times-Bestsellers, und in der FX-Miniserie Under the Banner of Heaven, für die ihr eine Golden Globe-Nominierung zukam.

Edgar-Jones spielte auch die Hauptrolle in Universal Pictures rekordverdächtigem Hit Twisters aus dem Jahr 2024 unter der Regie von Lee Isaac Chung mit Glen Powell in der Hauptrolle und war kürzlich neben Jacob Elordi und Will Poulter in On Swift Horses zu sehen. Edgar-Jones wird als nächstes in der Rolle der Elinor Dashwood in Jane Austens Verfilmung von Sense and Sensibility zu sehen sein, die am 11. September 2026 in die Kinos kommt. Ebenfalls im Jahr 2026 wird Edgar-Jones neben Michelle Williams in A Place in Hell zu sehen sein und dreht derzeit den Netflix-Thriller Here Comes the Flood, in dem auch Denzel Washington und Robert Pattinson mitspielen.

Über Estée Lauder

Estée Lauder ist die Leitmarke der Estée Lauder Companies Inc. Die Marke wurde von Estée Lauder gegründet, einer Pionierin der Schönheitsbranche und einer der ersten Unternehmerinnen weltweit. Heute führt das Unternehmen ihr Vermächtnis fort und entwickelt innovative, anspruchsvolle und hochwirksame Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie einzigartige Düfte, die alle von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen geprägt sind. Inzwischen erreicht Estée Lauder Frauen in über 150 Ländern weltweit und an Dutzenden von Kontaktpunkten – vom Ladengeschäft bis zum digitalen Bereich. Und jede dieser Beziehungen spiegelt konsequent Estées kraftvolle und authentische Haltung wider.

