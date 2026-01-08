Prolytix renforce ses capacités dans les tests de thrombose et d'hémostase

BURLINGTON, Vermont--(BUSINESS WIRE)--Prolytix, leader américain des services de bioanalyse et de caractérisation des protéines, annonce l'acquisition de 60 tests validés précédemment détenus par Hemostasis Reference Laboratory (HRL). HRL était un laboratoire de référence mondial respecté spécialisé dans les tests de thrombose et d'hémostase. Cette acquisition crée une solution de bout en bout pour les services analytiques de thrombose et d'hémostase.

La combinaison de la force fondamentale de Prolytix dans la science des protéines et de l’expérience approfondie dans les tests cliniques et les tests de coagulation spécialisés de HRL offrira aux promoteurs un continuum d’expertise entièrement intégré couvrant la collecte d’échantillons, les réactifs de recherche, les tests de libération et de stabilité des protéines thérapeutiques et les services avancés de tests bioanalytiques.

« Cela marque une avancée passionnante alors que nous continuons de renforcer nos capacités à soutenir les travaux conformes aux normes GLP, GCP et CLIA au sein d’un espace de laboratoire dédié », déclare Ryan Dorfman, COO de Prolytix. « La récente attribution de notre certificat de conformité CLIA, accompagnée d’un rapport d’inspection ne faisant état d’aucune défaillance, souligne la qualité et la rigueur de nos opérations. Avec l’ajout de ces tests, nous améliorons considérablement notre capacité de tests cliniques et translationnels, renforçant encore Prolytix en tant que leader de l’hémostase. »

« Il s'agit d'un ajout naturel et prometteur », déclare Joanne McGrath, responsable des services de laboratoire de HRL. « Nos équipes partagent un profond engagement en faveur de l’intégrité scientifique et de la promotion du domaine, et seront désormais en mesure de fournir une solution plus complète qui soutienne les entreprises biopharmaceutiques qui développent de nouvelles thérapies contre la thrombose, les troubles de la coagulation et les maladies hématologiques. »

À propos de Prolytix

Prolytix, formerly Haematologic Technologies, Inc. (HTI), est l'un des principaux fournisseurs de services analytiques et bioanalytiques soutenant la recherche, le développement et la mise sur le marché de biothérapeutiques à grandes molécules et de réactifs de haute qualité pour la recherche sur la coagulation. Avec plus de 35 ans d'expérience, Prolytix se spécialise dans la résolution des défis les plus complexes liés aux grandes molécules. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter goprolytix.com.

