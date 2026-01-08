AMRA Medical introduceert AMRA® BCP Scan in Nederland via een strategisch partnerschap met Prescan, een toonaangevende aanbieder van preventieve gezondheidszorg

LINKÖPING, Zweden--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, wereldwijd leider in MRI-gebaseerde analyse van vetverdeling en spiersamenstelling, en Prescan, een vooraanstaande Nederlandse aanbieder van preventieve gezondheidszorg, kondigen met trots de officiële lancering aan van hun geavanceerde AMRA® BCP Scan-service, aangedreven door AMRA® Profiler (CE, NB 2862), in Nederland. Deze lancering, de derde nieuwe marktintroductie van BCP Scan in 2025 (na Zweden en Duitsland), breidt de beschikbaarheid van onze service binnen de EU uit naar Nederland via een exclusief samenwerkingsverband met Prescan, een onafhankelijke kliniek voor gezondheid en welzijn in Baarn, gespecialiseerd in preventieve gezondheidsscreenings en -zorg.

