OPPO 作为被许可方加入 VVC Advance 专利池并续签 HEVC Advance 许可

波士顿和深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC和OPPO广东移动通信有限公司（OPPO） 今天宣布，OPPO 已作为被许可方加入 VVC Advance 专利池，并续签其 HEVC Advance 许可。

OPPO 是全球最大的智能手机制造商之一，业务遍及 70 多个国家，自 2020 年以来一直是 HEVC Advance专利池的重要参与者，2025年也作为许可方加入了 Advance的视频分发专利（VDP）池。这些最新的协议标志着两家公司之间广泛而深入的合作关系迈上了一个新的里程碑，OPPO目前已参与了Access Advance的全部三个视频编解码器许可项目。

VVC Advance 专利池许可了 VVC/H.266 标准所必需的专利，该标准比 HEVC 显著提高了视频压缩性能，从而提供了更高质量的视频体验，包括 4K、8K和 HDR 内容，同时实现更快的下载速度和更低的延迟。该专利池目前包括了来自领先科技企业的4500多项全球必要专利。

OPPO 专利许可负责人林委之表示：“OPPO 加入 VVC Advance专利池的决定体现了我们支持平衡的且有益于整个视频编解码生态系统的专利池的一贯承诺。 作为技术创新者和实施者，我们期待着和VVC Advance的许可合作框架能够为视频编解码技术构建长期和健康的知识产权生态，并为其应用提供清晰和高效的途径”。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“我们很高兴欢迎 OPPO 加入 VVC Advance 专利池。OPPO 作为许可方参与我们的 HEVC和 VDP 项目、作为被许可方参与我们的HEVC和VVC项目，证明了我们的专利池为同时推动创新和实施这些关键视频技术的公司带来的价值。这种全面的参与彰显了业界对我们的平衡策略能够同时满足专利权人和实施者的利益的认可。”

作为 HEVC Advance 和 VVC Advance 专利池的被许可方，OPPO将受益于 Access Advance 的多编解码器桥接协议 （MCBA），该协议为实施多种视频编解码器的产品提供高效的许可框架。

关于 OPPO

OPPO 于 2008 年推出 “笑脸手机”，由此开启科技致善之旅。今天，OPPO 凭借以 Find 和 Reno 系列手机为核心的多智能终端产品、ColorOS 操作系统、以及互联网服务，为全球用户革新科技体验。OPPO 业务遍及全球 70 多个国家和地区，超过 4 万名 OPPO 员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。更多信息，请访问 www.oppo.com。

关于 Access Advance：Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理HEVC Advance 专利池，用于许可 HEVC/H.265 技术必需的 两万九千多项专利；VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必需的四千五百多项专利。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC 计划，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com。