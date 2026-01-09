-

Biocytogen e Acepodia ampliano la collaborazione attraverso uno schema di valutazione basato sulle opzioni per ADC bispecifici e con doppio payload (BsAD2C) primi nella categoria

  • La collaborazione ampliata si basa sui recenti sforzi di sviluppo congiunti di Acepodia e Biocytogen finalizzati a valutare programmi selezionati riguardanti gli anticorpi bispecifici e gli ADC con doppio payload

PECHINO, ALAMEDA, Calif. e TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315) e Acepodia (6976:TT), oggi hanno annunciato la firma di un accordo di opzione e licenza finalizzato a permettere la valutazione strutturata di programmi coniugati farmaco-anticorpo bispecifico (BsADC) per promuovere ulteriormente lo sviluppo di coniugati farmaco-anticorpo bispecifico con doppio payload (BsAD2Cs).

L'accordo accorda ad Acepodia un'opzione per ottenere da Biocytogen un'esclusiva licenza mondiale per due programmi BsADC.

