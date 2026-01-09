Andersen udvider sine kompetencer med tilføjelsen af Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med Scimitar, der er et firma med fokus på at accelerere innovation i biovidenskabsbranchen.

Scimitar, der har hovedkvarter i USA, et førende konsulenthus inden for strategieksekvering for biovidenskabsbranchen. Virksomheden er specialiseret i design af driftsmodeller, digital transformation og organisatorisk forandring. Scimitar samarbejder med medicinal- og biotech-virksomheder om at accelerere innovation, styrke den driftsmæssige eksekvering og sikre compliance gennem hele produkters livscyklus. Deres praktiske og samarbejdsorienterede tilgang sikrer løsninger, der ikke blot er formålstjenlige, men også skalerbare.

"Virksomheder inden for biovidenskabsbranchen befinder sig i en tid med hurtige videnskabelige fremskridt, stigende regulatorisk kompleksitet og et voksende behov for operationel agilitet, samtidig med at de holdes op mod de højeste standarder for patientsikkerhed og dataintegritet," udtaler Ramy Khalil, CEO i Scimitar. "Ved at kombinere vores dybe brancheindsigt med Andersens globale rækkevidde og tværfaglige kompetencer kan vi sætte organisationer i stand til at reducere risikoen ved transformation, accelerere fremdriften og levere målbar effekt hurtigere og mere pålideligt end nogensinde før."

"Scimitar har opbygget et enestående ry for at omsætte ambition til virkelighed i nogle af de mest regulerede og højrisikofyldte miljøer inden for sundhedssektoren," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Gennem vores samarbejde kan vi støtte kunder på tværs af hele produktets livscyklus og tilføre den strategiske indsigt, operationelle stringens og innovationskraft, der er nødvendig for at skabe effektivitet og reducere risiko."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udbud af tjenester inden for virksomhedstrategi, forretningsudvikling, teknologi, AI-transformation og humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for advisory, skat, jura, værdiansættelse og global mobilitet via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

