SEEQC 透過先進電子與半導體製造的策略合作，建立美國－台灣量子科技生態系統

紐約州艾姆斯福 美國紐約州艾姆斯福德 (Elmsford)--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SEEQC 為全球首家將超低溫量子電腦控制電路直接整合於晶片上、打造量子電腦的先驅，同時也是量子訊號處理技術的領導供應商，今日宣布正式建立美台量子科技生態系統，匯聚半導體、電子產業與學術界的關鍵夥伴，共同加速其以單磁通量子（SFQ）為核心之量子運算平台的商業化。上述合作夥伴關係包含來自台灣合作方的重要策略性投資；同時，SEEQC 仍將其核心量子架構與智慧財產權保留於美國，進一步鞏固兩地數十年來深厚的科技合作基礎。

SEEQC 執行長 John Levy 表示：「台灣是全球 IC 製造、封裝與設計的重心，也是現代晶片製造最先進能力持續演進之所在。我們很榮幸能在此深厚基礎上，邁向下一世代的運算突破，將量子與傳統系統整合於單一晶片之上。總部位於美國的 SEEQC，正結合台灣無可匹敵的半導體實力，以及 SEEQC 自主研發的數位量子控制智慧財產與系統級架構，開發次世代量子運算 SoC。透過與金寶、工研院及國立台灣大學的合作，並攜手加州大學柏克萊分校，我們不僅深化美國與台灣長期的科技夥伴關係，更為量子時代奠定一個志同道合的產業聯盟基礎。」

完整的量子生態系統：製造、電子設備、設計與研究

SEEQC 已建立涵蓋先進電子設備、半導體製程開發與 CMOS 晶片設計的合作網絡，全面支援其邁向「全晶片整合式量子電腦」的技術藍圖。各合作夥伴分別負責其專精的關鍵技術領域：金寶共同開發可擴展的常溫電子系統；工研院支援超導晶片製造；而台大則推進適用於 SEEQC SFQ 處理器的高速 CMOS 電子介面技術。部分台灣合作夥伴（如金寶集團）亦策略性參與 SEEQC 近期的股權募資。

SEEQC 技術長、出生於台灣的 漢述仁(Shu-Jen Han) 博士表示：「SEEQC 是全球首家展示可擴展(scalable)超導量子電腦具備量子晶片直接整合超低溫控制與讀取電路技術的公司。台灣擁有全球最密集、最完整的半導體專業能量，涵蓋先進電子、封裝到大量製造。我們的策略，是將美國研發的量子創新，與台灣在半導體與電子產業的深厚實力相結合。SEEQC 將核心量子技術留在美國，同時策略性運用台灣在製造與電子領域的世界級能力，加速商業化落地。」

精密電子與量測技術開發：金寶

SEEQC 正持續深化與金寶集團的合作；該集團為全球精密電子與製造領導廠商。雙方共同開發具成本效益、且專為 SEEQC SFQ 控制晶片設計的常溫電子系統。金寶同時以技術夥伴與策略投資人的角色，長期支持 SEEQC 的發展。

金寶集團技術長 李盛宏 (Andy Lee)表示：「SEEQC 的晶片級量子架構，對於能在大規模環境下穩定運作的精密電子有極高要求。我們在製造與量測方面的專業，正好與 SEEQC 的數位量子架構形成互補，加速其邁向商業部署。」

半導體製程開發：工研院

SEEQC 與工研院的合作，不僅借助了後者奠定台灣現代半導體產業的深厚基礎，更構成了其台灣策略的製造核心。工研院將支援 SEEQC 以 SFQ 為基礎的超導控制晶片製程開發與量產。

工研院電子與光電系統研究所所長 張世杰 (Shih-Chieh Chang) 博士表示：「台灣半導體的領先地位，建立於合作與持續創新之上。與 SEEQC 的合作，正是延續此一精神，並為量子運算新世代所需的產業生態系奠定基礎。」

先進研究合作：國立台灣大學與加州大學柏克萊分校

SEEQC 與國立台灣大學及加州大學柏克萊分校展開學術合作，聚焦於 SFQ 處理器所需的高速 CMOS 電子介面技術，並已於台積電完成聯合試產。高速 CMOS 混合訊號電路領域的國際權威簡俊超 (Jun-Chau Chien)教授，亦參與此研究計畫，具體展現跨太平洋學術交流對 SEEQC 平台發展的關鍵價值。

打造次世代量子供應鏈聯盟

透過上述合作，SEEQC 進一步強化其交付具商業可行性的「晶片級量子電腦」之能力。此一生態系統整合台灣深厚的半導體與電子產業實力，結合 SEEQC 立基於美國的量子創新技術，不僅加速研發時程，也同時鞏固一條具韌性、志同道合的次世代運算供應鏈。這些關鍵能力亦支援 SEEQC 與 IBM、NVIDIA 等公司的商業合作關係。

國家科學及技術委員會處長 賴明治 (Ming-Chih Lai) 表示：「台灣長期且持續致力於在先進半導體與新興運算技術領域，深化全球夥伴關係。此類合作有助於強化創新能量、擴大技術交流，並為未來具策略性的關鍵產業建立更具韌性的供應鏈體系。」

SEEQC 與其合作夥伴，將持續在製程最佳化、系統電子，以及次世代 SFQ 技術等面向推動聯合開發，進一步成熟其晶片式量子運算平台。

關於 SEEQC

SEEQC 致力於打造「量子電腦晶片化」的核心技術。其數位晶片技術，以實現量子系統的可擴展性、能源效率與商業可行性為設計目標。SEEQC 的晶片化策略涵蓋整個量子生態系統，其數位晶片為量子 AI 與異質運算提供關鍵運算能力。SEEQC 衍生自 Hypres 公司，而 Hypres 本身則是從 IBM 的超導電子部門獨立而出；目前 SEEQC 由世界頂級團隊領導，並在美國與歐洲設有先進的研發中心。