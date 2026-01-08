Estée Lauder宣布女演员Daisy Edgar-Jones出任最新全球品牌大使

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Estée Lauder今日宣布，已正式签约备受赞誉的英国女演员Daisy Edgar-Jones担任其最新全球品牌大使。Daisy将代言Estée Lauder的护肤、彩妆和香氛系列，其首支广告大片将于2月2日在平面媒体、数字平台和线下门店同步亮相。她将加入Estée Lauder现有的全球明星阵容，其中包括Ana de Armas、Bianca Brandolini、Carolyn Murphy、Imaan Hammam、IU、Karlie Kloss、Paulina Porizkova和Yang Mi。

Daisy Edgar-Jones表示：“作为一名演员，我热爱彩妆所具备的叙事力量，它能展现一个人真实的自我。我一直很欣赏Estée Lauder对女性自信与个性的歌颂。这个品牌所承载的传承、优雅与力量极具感染力。能成为Estée Lauder大家庭的一员，我感到无比梦幻——这里真的像一个温暖的大家庭。”

Estée Lauder全球品牌总裁Justin Boxford表示：“Daisy无疑是她这一代中最耀眼的新星。她不仅是天赋出众的演员，更完美诠释了Estée Lauder的品牌精神。她既令人向往又亲和力十足，其自信而年轻的气质和与生俱来的时尚感，将激励各个年龄段的消费者。我们非常高兴地欢迎Daisy成为最新的Estée Lauder全球品牌大使。”

关于Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones是一位广受赞誉的女演员，以在电影、电视和戏剧领域的多元表演而闻名。2020年，她凭借在艾美奖提名剧集《正常人》(Normal People)（改编自Sally Rooney的畅销小说）中与Paul Mescal的精彩对手戏而广受好评。此后，Edgar-Jones主演了根据《纽约时报》畅销小说改编的电影《沼泽深处的女孩》(Where the Crawdads Sing)，以及FX限定剧《天堂旗帜下》(Under the Banner of Heaven)，并凭借后者获得金球奖提名。

Edgar-Jones还主演了环球影业2024年票房大卖的电影《龙卷风》(Twisters)——该片由Lee Isaac Chung执导，Glen Powell联合主演；近期她还与Jacob Elordi和Will Poulter共同出演了《快马驰情》(On Swift Horses)。接下来，Edgar-Jones将在根据Jane Austen小说改编的电影《理智与情感》(Sense and Sensibility)中饰演Elinor Dashwood，该片将于2026年9月11日登陆院线。2026年，Edgar-Jones还将与Michelle Williams联袂出演《地狱之地》(A Place in Hell)；目前，她正在拍摄Netflix惊悚片《洪水将至》(Here Comes the Flood)，该片由Denzel Washington和Robert Pattinson共同主演。

关于Estée Lauder

Estée Lauder是The Estée Lauder Companies Inc.的旗舰品牌，由美容先驱、全球最早的女性企业家之一Estée Lauder创立。如今，这个品牌延续着她的传统，致力于打造最具创新性、高端精致、高性能的护肤和彩妆产品，以及标志性的香水系列。所有这些产品都融入了对女性需求和期望的深刻理解。如今，Estée Lauder通过从线下门店到线上数字平台等数十个接触点，与全球150多个国家的女性建立联系，并且在每一段合作关系中，都始终如一地体现着Estée强大且真实的品牌理念。

