Biocytogen et Acepodia élargissent leur collaboration grâce à un cadre d'évaluation basé sur les options des ADC bispécifiques à double charge utile (BsAD2C) de première génération

BEIJING et ALAMEDA, Californie et TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE : 688796 ; HKEX : 02315) et Acepodia (6976 : TT) ont annoncé aujourd'hui que les entreprises ont conclu un accord d'option et de licence destiné à permettre l'évaluation structurée des programmes de conjugués anticorps-médicament bispécifiques (BsADC) afin de faire progresser le développement de conjugués anticorps-médicament bispécifiques à double charge utile (BsAD2C).

L'accord accorde à Acepodia une option lui permettant d'acquérir auprès de Biocytogen une licence internationale exclusive pour deux programmes BsADC. Aux termes de cet accord, Biocytogen percevra un droit d'option initial et, en cas d'exercice de l'option par Acepodia, des paiements supplémentaires comprenant des frais d'exercice, des paiements échelonnés liés au développement, à l'homologation et à la commercialisation, ainsi que des redevances sur les ventes futures des produits. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

« Ce nouvel accord repose sur notre récente collaboration de codéveloppement avec Acepodia, axée sur l'évaluation et la sélection d'anticorps bispécifiques et de conjugués anticorps-médicament (ADC) à double charge utile prometteurs », a déclaré le Dr Yuelei Shen, CEO de Biocytogen. « D'après les recherches précliniques menées à ce jour, nous sommes convaincus que l'association de la plateforme RenLite® de Biocytogen et de la technologie AD2C (Antibody-Dual-Drugs Conjugation) d'Acepodia constitue une approche particulièrement intéressante pour le développement d'ADC bispécifiques à double charge utile de nouvelle génération. »

« Ce cadre fondé sur des options nous permet d'évaluer systématiquement de quelle façon les stratégies de conjugaison à double charge utile peuvent s'appliquer aux formats d'anticorps bispécifiques », a déclaré Sonny Hsiao, Ph.D., PDG d'Acepodia. « Cette collaboration témoigne de notre volonté de développer de manière rigoureuse la plateforme AD2C orientée données. »

Ce partenariat élargi vise à exploiter les atouts complémentaires des plateformes afin de faire progresser la conception des ADC de nouvelle génération, susceptibles d'améliorer certaines des limitations observées dans les programmes ADC conventionnels. L'équipe conjointe progresse vers les étapes d'évaluation des candidats, les décisions de développement étant éclairées par les résultats de la recherche en cours ainsi que par les critères de gouvernance interne et d'exercice des options d'Acepodia.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) est une entreprise de biotechnologie internationale qui accompagne la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie d’édition génique, Biocytogen a mis en place une plateforme à double moteur combinant une bibliothèque d’anticorps entièrement humains et un vaste portefeuille de modèles murins humanisés, permettant une approche systématique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments à l’international.

Biocytogen a développé de manière indépendante ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab™/ RenLite® / RenNano® /RenTCR™/ RenTCR mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte de hu-VHH et la découverte d'anticorps mimétiques de TCR, et a établi une sous-marque, RenSuper™ Biologics, afin d'explorer des partenariats internationaux pour créer une bibliothèque prête à l'emploi de plus d'un million de séquences d'anticorps entièrement humains contre plus de 1000 cibles pour une collaboration mondiale. Au 30 juin 2025, environ 280 accords de codéveloppement, de licence et de transfert d'anticorps thérapeutiques et de nombreux actifs cliniques, ainsi que plus de 50 projets de licence RenMice® ciblant des cibles spécifiques, ont été développés dans le monde entier, notamment plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Biocytogen a été pionnière dans la génération de modèles humanisés par insertion de gènes cibles pour la recherche préclinique et propose actuellement plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous sa marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition génique à des clients du monde entier. Basée à Pékin, Biocytogen possède des filiales en Chine (Haimen, Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://biocytogen.com.

À propos d'Acepodia

Acepodia révolutionne le traitement du cancer et des maladies auto-immunes grâce à des activateurs de cellules immunitaires inédits, qui permette une puissance renforcée et ciblée via de multiples plateformes de conjugaison. Grâce à une famille d'approches de chimie click bio-orthogonales issues du laboratoire de la lauréate du prix Nobel Carolyn Bertozzi, les plateformes d'Acepodia sont conçues pour renforcer la sécurité et offrir une large applicabilité aux cancers hématologiques et aux tumeurs solides, ainsi qu'aux maladies auto-immunes. Les plateformes de conjugaison d'Acepodia sont conçues pour une intégration modulaire des anticorps, des cellules immunitaires et des architectures de charge utile, permettant une application flexible dans diverses modalités thérapeutiques. En associant une science innovante à une vision centrée sur le patient, Acepodia vise à proposer de puissantes thérapies de nouvelle génération aux patients actuellement insuffisamment pris en charge par les traitements. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web https://www.acepodia.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.