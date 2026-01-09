Andersen歡迎Scimitar加入，進一步擴大實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全力加速生命科學產業創新的Scimitar簽訂合作協議。

總部位於美國的Scimitar是一所頂級生命科學產業戰略執行顧問公司，擅長設計營運模式、數位轉型以及組織變革。該公司與製藥及生技公司合作，加速創新、改善營運行政，並跨產品生命週期確保合規。他們重視實踐與合作，確保所提出的解決方案不僅有助於達成目標，還兼有擴大的效益。

「生命科學公司正經歷科學迅速成長、監管複雜性提高以及對營運靈活性需求日增的大環境，同時又必須持最高標準保護患者安全與資料完整。」Scimitar執行長Ramy Khalil說，「我們豐富的產業知識結合Andersen的全球觸角與跨領域能力，可以協助各機構組織降低轉型風險、加速發展，以前所未見的速度和可靠性帶來具體影響。」

「Scimitar在某些監管最嚴格、風險最高的醫療保健領域中建立了將雄心壯志轉化為實際行動的卓著聲譽。」Andersen全球主席兼執行長Mark L. Vorsatz說，「我們攜手合作，可以跨整個產品生命週期支援客戶，運用必要的策略分析、營運嚴謹度和創新能力提升效率、降低風險。」

Andersen Consulting是一家全球顧問公司，提供涵蓋企業策略、業務、技術、人工智慧轉型和人力資本解決方案的全套服務。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式整合，由遍布全球的成員公司和合作公司組成的全球平台在全球共有1000多個地點、5萬多名專業人士，提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球人才流動和顧問服務。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過遍布全球的成員和合作公司提供諮詢解決方案。

