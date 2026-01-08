Estée Lauder annonce que l’actrice Daisy Edgar-Jones devient sa nouvelle ambassadrice mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Estée Lauder a annoncé aujourd’hui avoir signé un contrat avec la célèbre actrice britannique Daisy Edgar-Jones, qui devient ainsi sa nouvelle ambassadrice mondiale. Daisy Edgar-Jones représentera les soins pour la peau, le maquillage et les parfums de la marque. Sa première campagne débutera le 2 février dans la presse écrite, sur Internet et en magasin. Elle rejoint ainsi la famille des talents mondiaux d’Estée Lauder, aux côtés d’Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Paulina

« En tant qu’actrice, j’adore la façon dont le maquillage nous permet d’exprimer notre personnalité. J’ai toujours admiré la manière dont Estée Lauder célèbre la confiance et l’individualité des femmes. L’héritage, l’élégance et la force de la marque sont une véritable source d’inspiration », a déclaré Daisy Edgar-Jones. « C’est surréaliste de faire partie de la famille Estée Lauder, mais j’ai vraiment l’impression de m’intégrer à une famille. »

« Daisy est sans conteste la star montante de sa génération », a déclaré Justin Boxford, président mondial de la marque Estée Lauder. « Non seulement c’est une actrice incroyablement douée, mais elle incarne également parfaitement toutes les valeurs de notre marque. Elle est à la fois ambitieuse et accessible, et son attitude pleine de confiance et de jeunesse, ainsi que son sens inné du style, inspireront les consommatrices et consommateurs de toutes les générations. Nous sommes ravis de l’accueillir en tant que nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. »

À propos de Daisy Edgar-Jones

Daisy Edgar-Jones est une actrice saluée par la critique, reconnue pour ses performances polyvalentes au cinéma, à la télévision et au théâtre. Elle a été largement acclamée en 2020 pour sa performance remarquable aux côtés de Paul Mescal dans la série Normal People, nominée aux Emmy Awards, adaptée du roman à succès de Sally Rooney. Depuis, Daisy Edgar-Jones a joué dans le film Là où chantent les écrevisses, adapté du roman éponyme qui a figuré en tête de la liste des best-sellers du New York Times, ainsi que dans la minisérie de FX Sur ordre de Dieu, pour laquelle elle a été nominée aux Golden Globes.

Daisy Edgar-Jones a par ailleurs tenu le rôle-titre dans le film à succès Twisters de la société de distribution Universal, réalisé en 2024 par Lee Isaac Chung, avec également Glen Powell en tête d’affiche. Elle a récemment joué dans Les Indomptés, aux côtés de Jacob Elordi et de Will Poulter. Elle incarnera prochainement Elinor Dashwood dans l’adaptation du roman de Jane Austen Raison et sentiments, qui sortira en salles le 11 septembre 2026. Toujours en 2026, Daisy Edgar-Jones partagera l’affiche avec Michelle Williams dans A Place in Hell. Elle tourne actuellement dans le thriller de Netflix Here Comes the Flood, aux côtés de Denzel Washington et de Robert Pattinson.

À propos d’Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, pionnière de la beauté et l’une des premières femmes entrepreneures au monde, la marque perpétue aujourd’hui son héritage en concevant les produits de soin et de maquillage les plus innovants, les plus sophistiqués et les plus performants au monde, ainsi que des parfums emblématiques, tous empreints d’une profonde compréhension des besoins et désirs des femmes. Aujourd’hui, Estée Lauder s’engage auprès des femmes dans plus de 150 pays à travers le monde, via des dizaines de points de contact, des magasins aux plateformes numériques. Chacune de ces interactions reflète systématiquement le point de vue puissant et authentique d’Estée Lauder.

ELC-B

