AMRA Medical presenta AMRA® BCP Scan nei Paesi Bassi attraverso una collaborazione strategica con Prescan, un leader nazionale nella medicina preventiva

LINKÖPING, Svezia--(BUSINESS WIRE)--AMRA Medical, il leader globale nell'analisi della distribuzione del grasso corporeo e della composizione muscolare basata sulla RMN, e il leader olandese in ambito di medicina preventiva Prescan, sono lieti di annunciare il lancio ufficiale del propro servizio all'avanguardia AMRA® BCP Scan, alimentato da AMRA® Profiler (CE, NB 2862), nel Regno Unito. Il lancio, che segna il terzo ingresso di BCP Scan in un nuovo mercato nel 2025 (Svezia e Germania), amplia la disponibilità del nostro servizio all'interno dell'UE nei Paesi Bassi grazie a una collaborazione esclusiva con Prescan, una clinica indipendente di salute e benessere situata a Baarn, specializzata in controlli sanitari preventivi e assistenza sanitaria.

Contacts

CONTATTO PER I MEDIA
Marie Börjesson, VP Brand & Marketing
marie.borjesson@amramedical.com

