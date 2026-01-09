Andersen renforce ses capacités avec l'ajout de Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Scimitar, une entreprise axée sur l'accélération de l'innovation dans l'industrie des sciences de la vie.

Basé aux États-Unis, Scimitar, une société de conseil en exécution stratégique de premier plan pour l'industrie des sciences de la vie, se spécialise dans la conception de modèles d'exploitation, la transformation numérique et le changement organisationnel. La société travaille avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour accélérer l'innovation, améliorer l'exécution opérationnelle et assurer la conformité tout au long du cycle de vie du produit. Son approche pratique et collaborative garantit que les solutions sont non seulement adaptées à l'objectif, mais aussi conçues à l'échelle.

« Les entreprises du secteur des sciences de la vie traversent une période de progrès scientifique rapide, de complexité réglementaire croissante et de demande croissante d’agilité opérationnelle, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de sécurité des patients et d’intégrité des données », déclare Ramy Khalil, CEO de Scimitar. « En combinant nos connaissances approfondies du secteur avec la portée mondiale et les capacités pluridisciplinaires d’Andersen, nous pouvons donner aux organisations les moyens de réduire les risques de transformation, d’accélérer les progrès et d’avoir un impact mesurable plus rapidement et de manière plus fiable que jamais. »

« Scimitar s’est forgé une réputation exceptionnelle en transformant l’ambition en exécution dans certains des environnements de soins de santé les plus réglementés et les plus risqués », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et chef de la direction mondial d’Andersen. « En collaborant ensemble, nous pouvons soutenir les clients tout au long du cycle de vie des produits, en apportant la perspicacité stratégique, la rigueur opérationnelle et la capacité d’innovation nécessaires pour accroître l’efficacité et réduire les risques. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services en matière de stratégie d'entreprise, de transactions commerciales, de technologie, de transformation alimentée par l'IA et de solutions de capital humain. Intégré au modèle services multidimensionnels d'Andersen Global, Andersen Consulting fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 spécialistes avec une présence dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

