Andersen amplia le proprie capacità con l'aggiunta di Scimitar

Andersen Consulting sottoscrive un accordo di collaborazione con Scimitar, una società concentrata sull'accelerazione dell'innovazione nel settore delle scienze della vita.

Con sede negli USA, Scimitar, una società di consulenza leader nell'esecuzione di strategie nel settore delle scienze della vita, è specializzata nella progettazione di modelli operativi, trasformazione digitale e cambiamento organizzativo. La società lavora con aziende farmaceutiche e biotech per accelerare l'innovazione, migliorare l'esecuzione operativa e garantire la compliance durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Il suo approccio pratico e collaborativo consente lo sviluppo di soluzioni che non sono solo adatte allo scopo ma anche scalabili.

"Le aziende di scienze della vita stanno attraversando un periodo di rapido sviluppo scientifico, di complessità normativa in aumento e di una domanda in crescita di agilità operativa, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza dei pazienti e integrità dei dati", ha affermato Ramy Khalil, CEO di Scimitar. "Integrando le nostre profonde competenze del settore con la presenza globale di Andersen e le sue capacità multidisciplinari, siamo in grado di consentire alle organizzazioni di eliminare i rischi dalla trasformazione, accelerare i progressi e offrire un impatto misurabile più rapidamente e nel modo più affidabile".

"Scimitar si è creata un'eccellente reputazione per trasformare l'ambizione in esecuzione all'interno di alcuni degli ambienti più regolamentati ad alto rischio nel settore sanitario", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Attraverso la nostra collaborazione potremo sostenere clienti nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto, offrendo le informazioni strategiche, il rigore operativo e la capacità di innovazione necessari per generare efficienza e ridurre i rischi".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

