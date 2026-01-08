NatureSweet® da a conocer a la nueva generación de asociados en las etiquetas de sus productos a través de “The Hearts Behind the Harvest”

SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE)--NatureSweet®, la empresa más grande de agricultura en ambientes controlados integrada verticalmente de América del Norte y marca líder en productos cultivados en invernaderos, presentó hoy a la nueva generación de asociados que aparecerán en las etiquetas de sus productos. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del programa de la empresa “The Hearts Behind the Harvest” (“Las personas detrás de la cosecha“).

Esta nueva generación está conformada por 19 asociados de NatureSweet, quienes han sido nominados y elegidos por sus propios compañeros por su liderazgo, su compromiso y el impacto que han generado dentro de los equipos de invernaderos y operaciones de la empresa.

En los productos de NatureSweet comercializados en toda América del Norte, las etiquetas incluyen un retrato ilustrado de uno de los asociados junto a un código QR que dirige a un breve video, invitando a los consumidores a conocer a la persona que se encarga de la producción de sus tomates y a descubrir su rol dentro de NatureSweet.

En sus orígenes, la campaña comenzó con un pequeño detalle sorpresa debajo de las etiquetas y se llamaba “Associates Under the Label“ (“Asociados debajo de las etiquetas“). Luego, bajo el nombre de The Hearts Behind the Harvest, la iniciativa se volvió viral en 2025, a partir de la difusión espontánea de experiencias de consumidores en redes sociales. Uno de los videos en TikTok superó el medio millón de “Me gusta”, impulsando un debate más amplio y un mayor reconocimiento a quienes hacen posible la producción de alimentos. La alta participación del público y el alcance orgánico posicionaron la iniciativa como un elemento clave de la identidad de marca de NatureSweet.

“Associates Under the Label refleja nuestro verdadero propósito”, señala Tobi Paul, gerente de Marketing de NatureSweet. “Nuestros asociados son el alma de nuestra empresa. Que aparezcan en nuestros envases les permite a los consumidores ver y celebrar a quienes hacen posible la producción de sus alimentos”.

Un enfoque centrado en las personas, contado historia por historia

NatureSweet lanzó el programa con el objetivo de crear un vínculo más profundo entre los consumidores y los trabajadores agrícolas que cultivan sus alimentos, un grupo que históricamente se ha invisibilizado en la cadena de suministro.

A diferencia de las campañas de marketing tradicionales, la iniciativa cuenta historias reales, sin guion. Los colaboradores comparten sus experiencias con sus propias palabras, describiendo su trabajo, las oportunidades de crecimiento a las que acceden y el impacto positivo que la posibilidad de mantener un empleo estable durante todo el año ha tenido en sus vidas y en las de sus familias.

Quienes forman parte de “The Hearts Behind the Harvest” cumplen una amplia variedad de roles en las operaciones comerciales de NatureSweet, desde la producción en invernaderos hasta el envasado, el transporte y cargos de liderazgo. Cada historia refleja el compromiso de la empresa con el empleo de tiempo completo, el pago de un salario digno, las oportunidades de formación y los caminos de desarrollo profesional dentro de la industria agrícola.

Elegidos por sus pares, celebrados por los consumidores

Los asociados que aparecen en las etiquetas son seleccionados a través de un proceso de nominación entre compañeros en las instalaciones de NatureSweet, lo que refuerza el enfoque del programa en el respeto, el reconocimiento, los resultados y la comunidad.

“Para los asociados, verse a sí mismos o a sus compañeros en las etiquetas es un motivo de orgullo, no solo para ellos, sino también para sus familias y comunidades”, afirma Lori Castillo, vicepresidenta de Cultura y Propósito Organizacional. “Es un recordatorio de que el trabajo que realizan todos los días realmente importa y es valorado”.

Desde el lanzamiento del programa en 2018, los consumidores han manifestado su reconocimiento a través de cartas, mensajes y videos. A su vez, varios docentes comenzaron a utilizar las etiquetas en actividades educativas, mientras que las familias señalaron que la experiencia les ayudó a entender mejor de dónde provienen los alimentos.

Transformar la industria con transparencia

NatureSweet trabaja para transformar la vida de millones de trabajadores agrícolas en América del Norte, convencida de que priorizar a las personas se traduce en mejores productos y en sólidos resultados empresariales. El programa Associates Under the Label materializa ese compromiso al fomentar una relación más transparente y directa entre productores y consumidores.

Las nuevas etiquetas con la última generación de asociados comenzaron a aparecer en productos seleccionados de NatureSweet a partir de enero.

Para conocer a la nueva generación de asociados de NatureSweet, visitá nuestro sitio web o escaneá el código QR en los envases participantes

Para acceder a imágenes y videos de Associates Under the Label, ingrese aquí.

Acerca de NatureSweet® (NS Brands, Ltd.)

NatureSweet® es la marca líder en tomates listos para comer y un proveedor de referencia de vegetales cultivados en invernaderos. Es la empresa más grande de agricultura en ambientes controlados integrada verticalmente y productora en invernaderos de América del Norte, y cuenta con más de 1500 acres de superficie de invernaderos, donde cultiva tomates, pepinos y pimientos dulces de calidad premium. Sus 10.000 asociados garantizan que cada producto sea cosechado a mano en su punto óptimo de frescura, ofreciendo una calidad y un sabor excepcionales a supermercados de Estados Unidos, México y Canadá. La misión de la empresa es transformar la vida de los trabajadores agrícolas en América del Norte a través de un modelo de negocio rentable que inspire a otros a seguir el mismo camino. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, NatureSweet cuenta con las certificaciones B Corp, Fair Trade y Equitable Food Initiative (EFI).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.