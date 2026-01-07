THERACLION: BILAN DU DEUXIEME SEMESTRE 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

MALAKOFF, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Theraclion (Paris:ALTHE):

Place de cotation : Euronext Growth Paris

Éligible PEA PME

Code ISIN : FR0010120402

Site Internet : www.theraclion.com

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERACLION au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 840 titres

11 896,60 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 483 651 titres 306 350,44 € 1 044 transactions VENTE 490 061 titres 308 226,19 € 975 transactions Expand

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

31 850 titres

27 935,01 €

A propos de Theraclion

Theraclion est une société française de MedTech engagée dans le développement d'une alternative non invasive à la chirurgie grâce à l'utilisation innovante des ultrasons focalisés.

Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent pas d'incisions ni de salle d'opération, ne laissent pas de cicatrices et permettent aux patients de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes. La méthode de traitement HIFU concentre les ultrasons thérapeutiques vers un point focal interne depuis l'extérieur du corps.

Theraclion développe la plateforme robotique HIFU pour le traitement des varices SONOVEIN®, marquée CE, ayant le potentiel de remplacer des millions de procédures chirurgicales chaque année. Aux États-Unis, SONOVEIN® est un dispositif expérimental qui est limité à un usage expérimental ; il n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.

Basée à Malakoff (Paris), l'équipe de Theraclion est constituée d’une trentaine de personnes, essentiellement en développement technologique et clinique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et suivre le compte LinkedIn.

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Eligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29