THERACLION: BILAN DU DEUXIEME SEMESTRE 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

MALAKOFF, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Theraclion (Paris:ALTHE):

Place de cotation : Euronext Growth Paris
Éligible PEA PME
Code ISIN : FR0010120402
Site Internet : www.theraclion.com

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERACLION au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 840 titres
  • 11 896,60 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT

483 651 titres

306 350,44 €

1 044 transactions

VENTE

490 061 titres

308 226,19 €

975 transactions

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 31 850 titres
  • 27 935,01 €

A propos de Theraclion
Theraclion est une société française de MedTech engagée dans le développement d'une alternative non invasive à la chirurgie grâce à l'utilisation innovante des ultrasons focalisés.
Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) ne nécessitent pas d'incisions ni de salle d'opération, ne laissent pas de cicatrices et permettent aux patients de reprendre immédiatement leurs activités quotidiennes. La méthode de traitement HIFU concentre les ultrasons thérapeutiques vers un point focal interne depuis l'extérieur du corps.
Theraclion développe la plateforme robotique HIFU pour le traitement des varices SONOVEIN®, marquée CE, ayant le potentiel de remplacer des millions de procédures chirurgicales chaque année. Aux États-Unis, SONOVEIN® est un dispositif expérimental qui est limité à un usage expérimental ; il n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.
Basée à Malakoff (Paris), l'équipe de Theraclion est constituée d’une trentaine de personnes, essentiellement en développement technologique et clinique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et suivre le compte LinkedIn.

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris
Eligible au dispositif PEA-PME
Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402
LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

 

 

 

 

 

 

 

 

Achats

Ventes

Date

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

TOTAL

1 044

483 651

306 350,44

975

490 061

308 226,19

01/07/2025

1

1

0,31

3

261

81,98

02/07/2025

3

258

81,10

1

1

0,32

03/07/2025

2

314

101,11

6

1339

436,51

04/07/2025

2

751

244,08

2

751

245,58

07/07/2025

3

1002

370,69

17

14651

5 169,00

08/07/2025

11

7000

2 500,02

6

4130

1 499,78

09/07/2025

12

4857

1 717,59

 

 

 

10/07/2025

3

301

104,95

1

1

0,35

11/07/2025

2

501

177,36

4

502

179,72

14/07/2025

3

501

176,75

6

2633

939,63

15/07/2025

6

2751

965,85

7

3341

1 187,74

16/07/2025

2

2

0,71

2

2

0,72

17/07/2025

8

3951

1 303,83

4

4501

1 531,83

18/07/2025

6

10001

3 383,36

15

16557

5 843,03

21/07/2025

13

9801

3 880,60

6

6001

2 434,40

22/07/2025

6

2201

833,18

1

1

0,38

23/07/2025

4

3001

1 210,38

18

12994

5 195,92

24/07/2025

5

1001

576,42

7

1078

650,86

25/07/2025

29

28000

14 404,60

23

23901

12 373,14

28/07/2025

21

10726

7 195,48

4

2001

1 440,78

29/07/2025

23

4256

2 659,81

4

1577

952,55

30/07/2025

11

2533

1 488,96

3

306

192,78

31/07/2025

14

4458

2 522,24

5

1289

756,55

01/08/2025

8

5001

2 679,76

4

1601

835,32

04/08/2025

11

1718

940,22

26

21218

12 596,23

05/08/2025

12

8501

4 917,61

5

5001

3 014,61

06/08/2025

18

10301

5 686,37

18

10301

5 880,57

07/08/2025

4

4171

2 302,03

1

1

0,57

08/08/2025

5

1200

685,57

17

9410

5 462,86

11/08/2025

30

5892

3 335,42

19

5852

3 451,97

12/08/2025

15

3202

1 879,87

11

5702

3 380,34

13/08/2025

2

501

295,60

5

2001

1 212,60

14/08/2025

15

6001

3 887,66

3

1001

650,66

15/08/2025

15

8531

5 615,95

15

4531

3 104,53

18/08/2025

2

501

328,66

6

2501

1 654,66

19/08/2025

3

1001

658,65

7

3001

2 034,65

20/08/2025

10

3501

2 333,69

5

2501

1 714,69

21/08/2025

5

1001

663,66

12

5501

3 782,16

22/08/2025

18

9001

6 250,06

6

3001

2 135,37

25/08/2025

1

1

0,70

17

7501

5 551,30

26/08/2025

21

19979

16 014,27

16

10479

9 022,35

27/08/2025

10

6812

5 239,05

12

4771

3 813,94

28/08/2025

19

11905

9 525,56

20

13946

11 813,84

29/08/2025

9

5606

4 600,33

18

9106

7 639,36

01/09/2025

16

8501

6 980,35

10

6001

5 172,85

02/09/2025

12

5751

4 670,35

9

5002

4 175,17

03/09/2025

26

14001

10 377,92

10

3500

2 625,50

04/09/2025

6

1121

820,54

18

6871

5 218,48

05/09/2025

6

2251

1 646,25

3

501

386,75

08/09/2025

3

531

385,50

8

2981

2 196,84

09/09/2025

19

14751

10 036,51

23

14751

10 845,00

10/09/2025

22

3801

2 753,75

2

101

75,35

11/09/2025

7

356

252,88

2

21

15,08

12/09/2025

5

2251

1 596,20

7

2836

2 068,40

15/09/2025

2

251

180,72

25

12001

9 348,82

16/09/2025

17

11501

10 718,26

1

1

1,10

17/09/2025

1

1

0,81

1

1

0,81

18/09/2025

14

5356

4 471,50

7

2856

2 443,36

19/09/2025

9

1201

1 003,05

2

501

425,85

22/09/2025

3

1001

826,84

5

1001

846,84

23/09/2025

5

1001

823,35

1

1

0,85

24/09/2025

1

1

0,83

3

501

420,83

25/09/2025

4

1571

1 303,95

7

5771

5 068,45

26/09/2025

10

6001

4 878,85

1

1

0,85

29/09/2025

6

4001

2 949,27

1

1

0,77

30/09/2025

1

1

0,75

4

6001

4 564,75

01/10/2025

1

1

0,72

1

1

0,72

02/10/2025

5

2001

1 444,76

5

1028

762,26

03/10/2025

1

1

0,71

1

1

0,71

06/10/2025

3

4001

2 836,74

6

4001

2 748,85

07/10/2025

1

1

0,67

1

1

0,67

08/10/2025

1

1

0,67

1

1

0,67

09/10/2025

1

1

0,65

4

1974

1 279,15

10/10/2025

10

3251

1 935,50

3

1256

773,68

13/10/2025

8

5585

3 154,70

7

7486

4 585,38

14/10/2025

5

907

535,13

12

9001

5 729,47

15/10/2025

1

1

0,65

1

1

0,65

16/10/2025

6

6647

4 106,95

6

3338

2 072,34

17/10/2025

15

6489

3 869,16

11

3245

1 955,47

20/10/2025

11

5212

3 015,93

7

3365

2 066,11

21/10/2025

2

601

342,57

2

601

347,37

22/10/2025

1

1

0,58

12

10401

6 591,57

23/10/2025

18

8391

5 258,93

7

3036

2 011,40

24/10/2025

9

1893

1 263,18

15

7001

4 649,58

27/10/2025

9

4072

2 725,55

4

2501

1 793,69

28/10/2025

22

12134

7 598,94

5

1452

926,70

29/10/2025

10

4351

2 592,92

6

1677

1 005,95

30/10/2025

6

4160

2 443,65

4

1333

795,97

31/10/2025

7

902

528,38

9

1802

1 078,50

03/11/2025

2

501

317,59

24

13500

8 413,31

04/11/2025

23

5951

3 766,80

27

14053

9 338,58

05/11/2025

14

5807

3 997,82

7

2251

1 571,22

06/11/2025

7

3501

2 384,71

8

3501

2 406,21

07/11/2025

11

4751

3 194,69

1

1

0,69

10/11/2025

8

3001

1 914,67

5

1752

1 155,84

11/11/2025

3

301

191,15

2

16

10,40

12/11/2025

1

1

0,68

14

6841

4 659,88

13/11/2025

11

6001

3 978,69

1

1

0,69

14/11/2025

1

1

0,66

10

4960

3 308,86

17/11/2025

4

1460

960,25

7

2542

1 708,52

18/11/2025

4

1542

1 012,48

6

2501

1 668,68

19/11/2025

9

7217

4 589,91

2

501

315,67

20/11/2025

14

9125

5 817,18

19

11165

7 348,85

21/11/2025

5

1525

951,01

6

1901

1 207,76

24/11/2025

2

501

331,65

9

2801

1 861,65

25/11/2025

8

3893

2 550,07

6

884

569,95

26/11/2025

8

2283

1 432,15

3

792

506,89

27/11/2025

2

501

320,64

3

1001

640,64

28/11/2025

5

3001

1 939,64

8

3001

1 946,47

01/12/2025

10

3894

2 468,24

4

1378

901,53

02/12/2025

5

3401

2 005,03

9

1210

721,29

03/12/2025

15

8550

4 863,03

14

7550

4 429,19

04/12/2025

2

501

295,59

5

2293

1 377,54

05/12/2025

1

1

0,61

8

1392

851,67

08/12/2025

2

476

292,27

4

900

558,00

09/12/2025

3

402

249,24

6

1502

943,45

10/12/2025

2

2001

1 296,68

3

3164

2 145,19

11/12/2025

9

8001

5 052,64

5

4311

2 736,28

12/12/2025

10

3439

2 142,32

7

4751

3 018,14

15/12/2025

8

3299

2 024,34

4

1014

627,15

16/12/2025

9

5876

3 503,59

9

3879

2 335,47

17/12/2025

4

507

301,16

3

2251

1 370,56

18/12/2025

2

476

280,85

5

1482

904,00

19/12/2025

6

2684

1 575,82

10

3531

2 108,13

22/12/2025

3

1089

627,70

1

1

0,61

23/12/2025

4

1001

572,57

6

1794

1 037,51

24/12/2025

8

3256

1 825,26

8

4471

2 580,26

29/12/2025

15

4120

2 367,94

14

4721

2 791,52

30/12/2025

8

1401

811,18

12

2000

1 171,75

31/12/2025

5

111

65,80

2

51

30,50

 

Contacts

Contact Theraclion
Martin Deterre
Directeur Général
contact@theraclion.com

Theraclion

BOURSE:ALTHE
Release Versions
French

