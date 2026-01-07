STALLERGENES GREER RENFORCE SES CAPACITÉS DE PRODUCTION D’IMMUNOTHÉRAPIE AUX VENINS AVEC L’ACQUISITION D’ENTOMON S.R.L.

BAAR, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer, un leader mondial dans le traitement des allergies, annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition d’Entomon s.r.l., société italienne spécialisée dans la production d’extraits certifiés de venins d’insectes piqueurs (notamment de l’ordre des Hyménoptères) utilisés dans les préparations de diagnostic et les produits d’immunothérapie allergénique aux venins (ITV). L’opération devrait être finalisée d’ici fin janvier.

Entomon, reconnu comme étant le seul laboratoire en Europe capable d’extraire du venin pur d’hyménoptères, exploite des technologies propriétaires (Entomon Capillary Extracted Venom®) pour produire des venins d’insectes de qualité pharmaceutique destinés à un usage médical.

Avec cette acquisition, Stallergenes Greer renforce ses capacités de production et son approvisionnement en matières premières pour ses traitements d’ITV, tout en garantissant la continuité de la prise en charge des patients pour ces allergies potentiellement mortelles.

Les allergies aux hyménoptères sont le principal déclencheur d’anaphylaxie sévère chez l’adulte1. Selon les recommandations de l’EAACI concernant l’immunothérapie aux venins, seule l’ITV est capable de prévenir une réaction inflammatoire systémique due à une piqûre d’abeille ou de guêpe, et d’améliorer significativement la qualité de vie des patients, même pour ceux présentant des réactions allergiques moins sévères.2

« Les activités d’Entomon viennent compléter le portefeuille de Stallergenes Greer, et renforcer notre maîtrise des extraits d’allergènes critiques, notamment ceux de venins d’hyménoptères utilisés en immunothérapie allergénique », déclare Andreas Amrein, Président-Directeur général de Stallergenes Greer. « Cette acquisition pérennise notre accès à des venins de haute qualité, dans un marché dont le développement est freiné par une capacité mondiale de production d’extraits limitée. L’opération consolide par ailleurs les partenariats existants en diversifiant nos approvisionnements en matières premières pour nos produits d’immunothérapie aux venins. Avec cette diversification et en nous appuyant sur notre position bien établie dans l’ITV avec Albey®, nous nous donnons les moyens de mieux servir les patients et les professionnels de santé à travers le monde, et de tenir notre engagement à long terme en faveur de traitements de haute qualité et performants. Nous sommes ravis d’accueillir Entomon au sein du groupe Stallergenes Greer ».

« Rejoindre Stallergenes Greer marque un tournant pour Entomon : ce rapprochement témoigne de notre expertise en matière d’extraction de venins purs d’hyménoptères, ainsi que de notre capacité à produire des matières premières de haute qualité, essentielles à la production de traitements d’immunothérapie allergénique qui sauveront des vies. Nous avons hâte d’entamer ce nouveau chapitre au sein du Groupe », déclare Elisabetta Francescato, fondatrice et Directrice générale d’Entomon s.r.l.

À propos des allergies aux venins d’hyménoptères

La sensibilisation aux venins d’insectes piqueurs est fréquente au sein de la population mondiale (entre 9,3 % et 28,7 %), et plus d’une personne sur deux sera piquée par un insecte au moins une fois dans sa vie, une probabilité variable selon le cadre de vie et le type d’activité professionnelle.3 4

Cette allergie est une réaction d’hypersensibilité médiée par les IgE, déclenchée par les piqûres d’insectes comme les abeilles, les guêpes, les frelons ou d’autres espèces d’hyménoptères. Les réactions locales sont fréquentes et généralement bénignes, mais les personnes allergiques peuvent présenter des réactions systémiques allant de l’urticaire généralisée au choc anaphylactique sévère. L’allergie aux venins d’hyménoptères est la première cause d’anaphylaxie chez l’adulte en Europe, et représente 48,2 % des cas à l’échelle mondiale (20,2 % chez l’enfant)5. L’anaphylaxie due aux piqûres d’hyménoptères est responsable d’environ 72 décès par an aux États-Unis6 selon la surveillance nationale de la mortalité, un chiffre proche des données européennes, qui recensent quelque 73 décès annuels dans 32 pays7.

Le diagnostic repose sur les antécédents cliniques, associés à des tests cutanés et à la mesure des IgE spécifiques pour identifier l’insecte allergisant. L’immunothérapie aux venins est le seul traitement, à l’efficacité démontrée, qui modifie l’évolution naturelle de cette allergie. Elle offre une protection à long terme en induisant une tolérance immunitaire8 qui réduit considérablement le risque de réactions systémiques lors de piqûres ultérieures, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Les venins d’hyménoptères variant selon les espèces, la disponibilité et la qualité des extraits de venins sont essentielles à la précision du diagnostic et à l’efficacité de l’immunothérapie, garantissant ainsi au patient un traitement ciblé et performant.

À propos des venins Albey®

Les venins Albey® sont des extraits purifiés et standardisés de venins de différentes espèces d’hyménoptères, notamment d’abeille domestique (Apis mellifera), de guêpe commune (Vespula spp.) et de guêpe poliste (Polistes spp.). Ces extraits sont spécialement préparés pour l’immunothérapie aux venins (ITV), le seul traitement à l’efficacité démontrée permettant de prévenir les réactions allergiques systémiques sévères.

La gamme Albey® dispose d’autorisations de mise sur le marché en France, en Italie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est également disponible en Italie sous le statut juridique ope legis.

À propos d’Entomon

Basée à Florence (Italie), Entomon s.r.l. est une société privée fondée par des biologistes et des entomologistes experts des insectes et de leur impact sur la santé et les activités humaines. Le laboratoire est spécialisé dans l’extraction d’extraits de venins d’insectes purs, utilisés dans les réactifs de diagnostic et les traitements d’immunothérapie aux venins destinés aux personnes allergiques aux piqûres d’insectes. Entomon est le seul producteur en Europe d’extraits de venins purs et certifiés d’hyménoptères. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.entomon.it

À propos de Stallergenes Greer

Stallergenes Greer, dont le siège social est situé à Baar (Suisse), est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Fort de plus d’un siècle d’expertise et d’innovation, le laboratoire met ses produits à la disposition des patients dans plus de 40 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.com.

