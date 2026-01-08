RoslinCT en BOOST Pharma maken een strategisch productieakkoord bekend om celtherapie voor baby's met osteogenesis imperfecta te bevorderen

EDINBURGH, Schotland--(BUSINESS WIRE)--RoslinCT, een internationale CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) gespecialiseerd in geavanceerde celtherapieën, en BOOST Pharma, een biotechnologiebedrijf in klinische fase die uitstekende celtherapieën voor zeldzame pediatrische skeletaandoeningen ontwikkelt, maakten vandaag een strategisch productieakkoord bekend om de ontwikkeling van BT-101, BOOST Pharma’s celtherapie voor de behandeling van baby's met OI (Osteogenesis Imperfecta), ook bekend als brozebottenziekte, te ondersteunen.

In het kader van dit serviceakkoord heeft BOOST Pharma haar productieproces overgeheveld naar RoslinCT’s hypermoderne faciliteiten in Edinburgh, Schotland. Het partnerschap zal zich verder ontwikkelen naar GMP-productie van startmaterialen en klinisch geneesmiddelenproduct, ter ondersteuning van de klinische ontwikkeling in Fase III van BT-101.

