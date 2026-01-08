-

RoslinCT en BOOST Pharma maken een strategisch productieakkoord bekend om celtherapie voor baby's met osteogenesis imperfecta te bevorderen

EDINBURGH, Schotland--(BUSINESS WIRE)--RoslinCT, een internationale CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) gespecialiseerd in geavanceerde celtherapieën, en BOOST Pharma, een biotechnologiebedrijf in klinische fase die uitstekende celtherapieën voor zeldzame pediatrische skeletaandoeningen ontwikkelt, maakten vandaag een strategisch productieakkoord bekend om de ontwikkeling van BT-101, BOOST Pharma’s celtherapie voor de behandeling van baby's met OI (Osteogenesis Imperfecta), ook bekend als brozebottenziekte, te ondersteunen.

In het kader van dit serviceakkoord heeft BOOST Pharma haar productieproces overgeheveld naar RoslinCT’s hypermoderne faciliteiten in Edinburgh, Schotland. Het partnerschap zal zich verder ontwikkelen naar GMP-productie van startmaterialen en klinisch geneesmiddelenproduct, ter ondersteuning van de klinische ontwikkeling in Fase III van BT-101.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media

BOOST Pharma
Hans Schambye
E-mail: Hans.Schambye@boostpharma.com

RoslinCT
Katerina Tsita
E-mail: Katerina.Tsita@roslinct.com
Tel.: +44 (0)7867 494071

Industry:

RoslinCT and BOOST Pharma

Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media

BOOST Pharma
Hans Schambye
E-mail: Hans.Schambye@boostpharma.com

RoslinCT
Katerina Tsita
E-mail: Katerina.Tsita@roslinct.com
Tel.: +44 (0)7867 494071

More News From RoslinCT and BOOST Pharma

Samenvatting: RoslinCT en Ayrmid Ltd. kondigen de uitbreiding van hun strategisch partnerschap aan om Omisirge® te produceren (omidubicel-onlv) voor een tweede door de FDA-goedgekeurde indicatie bij ernstige aplastische anemie (SAA)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Ltd., het moederbedrijf van Gamida Cell Inc., een baanbrekend celtherapiebedrijf dat cellen omzet in krachtige therapeutica, en RoslinCT, een wereldleider in contractontwikkeling en -productie voor cel- en gentherapie, kondigden vandaag de uitbreiding van hun strategische partnerschap aan middels de uitvoering van een commerciële leveringsovereenkomst ter ondersteuning van de productie van Omisirge® (omidubicel-onlv). Deze bekendmaking is officieel geldend in de...

Samenvatting: RoslinCT en Ayrmid Pharma Ltd. kondigen hun intentie aan om een strategisch partnerschap te sluiten om door de FDA-goedgekeurde celtherapie Omisirge® (omidubicel-onlv) te ontwikkelen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Pharma Ltd., een pionier op het gebied van celtherapie die ernaar streeft om cellen te veranderen in krachtige therapeutische middelen, en RoslinCT, een wereldwijd toonaangevende Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) voor cel- en gentherapie, kondigde vandaag hun intentie aan om een strategisch partnerschap te sluiten voor de productie van Omisirge, een commercieel product voor de behandeling van hematologische maligniteiten die zijn gecommercial...

Samenvatting: RoslinCT benoemt Jessica Carmen als Chief Commercial Officer

EDINBURGH, Schotland & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--RoslinCT is verheugd de benoeming aan te kondigen van Jessica Carmen, Ph.D., als Chief Commercial Officer van het wereldwijde leiderschapsteam. Dr. Carmen heeft meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsontwikkeling, licentiëring en marketingfuncties in de cel- en gentherapie-industrie, meest recentelijk als vicepresident Business Development bij Kincell Bio. Dr. Carmen zal alle commerciële activiteiten voor RoslinCT leiden en coördineren. Onder haar v...
Back to Newsroom