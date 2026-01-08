-

RoslinCT y BOOST Pharma anuncian un acuerdo estratégico de producción para avanzar en la terapia celular para bebés con osteogénesis imperfecta

EDIMBURGO, Escocia--(BUSINESS WIRE)--RoslinCT, una organización internacional dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO) especializada en terapias celulares avanzadas, y BOOST Pharma, una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla terapias celulares pioneras para enfermedades óseas pediátricas raras, han anunciado hoy un acuerdo estratégico de fabricación para impulsar el desarrollo de la terapia celular BT-101 de BOOST Pharma, destinada al tratamiento de bebés con osteogénesis imperfecta (OI), también conocida como enfermedad de los huesos frágiles.

En virtud del acuerdo de servicios, BOOST Pharma ha trasladado su proceso de fabricación a las instalaciones de última generación de RoslinCT en Edimburgo, Escocia. La colaboración avanzará hacia la producción de principios activos y medicamentos clínicos según las buenas prácticas de fabricación (GMP), lo que permitirá apoyar el desarrollo clínico de fase III de BT-101.

