Organon schließt Vermarktungsvereinbarung für Nilemdo® von Daiichi Sankyo in Frankreich, Dänemark, Island, Schweden, Finnland und Norwegen

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Daiichi Sankyo Europe über die Vermarktung von Nilemdo® (Bempedoinsäure) in Frankreich, Dänemark, Island, Schweden, Finnland und Norwegen geschlossen hat. Nilemdo® ist ein neues, erstklassiges Medikament, das für Patienten mit hohem Cholesterinspiegel und Herz-Kreislauf-Risiko indiziert ist. Es bietet eine alternative Behandlung für Patienten, die mit Statinen nicht wirksam behandelt werden können.ii

„Diese Zusammenarbeit verbindet die kommerzielle Flexibilität von Organon mit der Expertise von Daiichi Sankyo im Bereich der kardiovaskulären Innovation, um Nilemdo® Patienten in Frankreich, Dänemark, Island, Schweden, Finnland und Norwegen zugänglich zu machen“, sagt Thibault Crosnier Leconte, AVP & Managing Director bei Organon Northwest Europe. „Indem wir Patienten, die Statine nicht vertragen, eine neue Behandlungsoption anbieten, tragen wir dazu bei, eine anhaltende Lücke in der Herz-Kreislauf-Versorgung zu schließen – eine Lücke, von der Frauen überproportional betroffen sind – und bekräftigen gleichzeitig unsere Mission, wirkungsvolle Behandlungen für einen gesünderen Alltag anzubieten.“

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Europaiii und bei Frauen weltweitivdennoch werden sie nach wie vor zu wenig erforscht, erkannt, diagnostiziert und behandelt.v

Nilemdo® ist die erste und einzige Behandlung ihrer Klasse, die in diesen Märkten erhältlich ist, und bietet medizinischem Fachpersonal eine neue Therapie zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Patienten, die mit Statinen oder anderen lipidsenkenden Therapien keine ausreichende Senkung des LDL-C-Spiegels erreichen können, oder bei Patienten, die Statine nicht vertragen oder für die Statine kontraindiziert sind.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Organon Nilemdo® in Frankreich, Dänemark, Island, Schweden, Finnland und Norwegen vertreiben und bewerben. Daiichi Sankyo Europe bleibt der Inhaber der Marktzulassung für das Produkt, während Organon als lokaler Vertreter in diesem Gebiet fungiert.

Über Nilemdo®

Nilemdo® ist ein Lipidsenker, der Bempedoinsäure enthält, welche die ATP-Citrat-Lyase hemmt, ein Schlüsselenzym im Cholesterin-Biosyntheseweg. Es wurde im Februar 2020 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen.

Indikationen und Anwendung in der EU:

Hypercholesterinämie und gemischte Dyslipidämie

Nilemdo® ist für Erwachsene mit primärer Hypercholesterinämie (heterozygote familiäre und nicht-familiäre) oder gemischter Dyslipidämie als Ergänzung zur Diät indiziert:

in Kombination mit einem Statin oder einem Statin mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten, die mit der maximal verträglichen Dosis eines Statins die LDL-C-Ziele nicht erreichen können, oder

allein oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten, die Statine nicht vertragen oder für die Statine kontraindiziert sind.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Nilemdo® ist indiziert bei Erwachsenen mit nachgewiesener oder hohem Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Senkung des kardiovaskulären Risikos durch Senkung des LDL-C-Spiegels als Ergänzung zur Korrektur anderer Risikofaktoren:

bei Patienten, die eine maximal verträgliche Dosis eines Statins mit oder ohne Ezetimib einnehmen, oder

allein oder in Kombination mit Ezetimib bei Patienten, die Statine nicht vertragen oder für die Statine kontraindiziert sind.

Die empfohlene Dosis beträgt eine 180-mg-Tablette einmal täglich oral eingenommen. Nilemdo® kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden. Wenn eine Dosis vergessen wurde, sollte der Patient die Tablette sofort einnehmen und am nächsten Tag mit dem üblichen Einnahmeplan fortfahren.

Nilemdo® ist nur zur oralen Anwendung bestimmt. Die vollständigen Dosierungs- und Verabreichungsanweisungen finden Sie in der Packungsbeilage, die Sie hier finden: Nilemdo, INN-Bempedoinsäure. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Patienten sollten regelmäßig überwacht werden, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung zu beurteilen, wobei je nach individueller Reaktion und Verträglichkeit gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden sollten.

Über Organon

Organon (NYSE: OGN) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit der Mission, wirkungsvolle Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag anzubieten. Mit einem Portfolio von über 70 Produkten in den Bereichen Frauengesundheit und Allgemeinmedizin, darunter auch Biosimilars, konzentriert sich Organon auf die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen, die in einzigartiger, unverhältnismäßiger oder unterschiedlicher Weise betroffen sind, und erweitert gleichzeitig den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen in über 140 Märkten.

Organon hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, und möchte den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Innovation in der Gesundheitsversorgung verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.organon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok und Facebook.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme historischer Informationen enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Erwartungen von Organon hinsichtlich seiner Vermarktungsvereinbarung für Nilemdo® von Daiichi Sankyo in Frankreich, Dänemark, Island, Schweden, Finnland und Norwegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „potenziell”, „Mission”, „erwartet”, „wird” oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von Organon und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Unsicherheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Organon zu finden, darunter der jüngste Jahresbericht von Organon auf Formular 10-K (in der geänderten Fassung), die Quartalsberichte auf Formular 10-Q (in der geänderten Fassung), Aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere bei der SEC eingereichte Unterlagen, die auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar sind. Organon übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

