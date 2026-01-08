Zilch acquisirà Fjord Bank per dare il via all'espansione in Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Zilch, la piattaforma per pagamenti dei consumatori che alimenta il futuro del commercio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di AB Fjord Bank, una banca con sede in Lituania con un patrimonio totale di circa 120 milioni di dollari, autorizzata e regolamentata dalla Banca della Lituania e dalla Banca centrale europea.

L'acquisizione rappresenterà un importante traguardo strategico per Zilch, che otterrà una licenza bancaria in Europa per consentire il lancio accelerato della propria offerta in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.