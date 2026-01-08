Zilch übernimmt Fjord Bank, um die Expansion in Europa voranzutreiben

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Zilch, die Verbraucherzahlungsplattform, die die Zukunft des Handels vorantreibt, gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme der AB Fjord Bank unterzeichnet hat, einer in Litauen ansässigen Bank mit einer Bilanzsumme von ca. 120 Millionen US-Dollar, die von der Bank von Litauen und der Europäischen Zentralbank zugelassen und reguliert wird.

Die Übernahme stellt einen bedeutenden strategischen Meilenstein für Zilch dar, da sie dem Unternehmen eine europäische Banklizenz verschafft, die eine beschleunigte Einführung seines Angebots in ganz Europa ermöglicht. Zilch wird 100 % der Fjord Bank erwerben und Litauen als Ergebnis dieser Transaktion zu seinem europäischen Hauptsitz machen, wobei Vilnius als operative und regulatorische Plattform für die Expansion in ganz Europa dienen wird.

Die Fjord Bank wurde im Jahr 2021 gegründet und ist eine profitable und vollständig regulierte Challenger-Bank, die sich auf Online-Konsumentenkredite und Sparprodukte konzentriert und sich einen hervorragenden Ruf für Vertrauen, Transparenz und digitale Bereitstellung aufgebaut hat. Diese Akquisition markiert die nächste Phase des Wachstums von Zilch und wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein marktführendes Angebot mit verbesserter Kapitaleffizienz in ganz Europa zu etablieren und gleichzeitig seine Produktpalette zu erweitern.

Der Deal bildet den Abschluss eines für Zilch transformativen Jahres, in dem das Unternehmen bekannt gab, dass es erfolgreich über 175 Millionen US-Dollar an Fremd- und Eigenkapital aufgenommen, einen Jahresumsatz von über 200 Millionen US-Dollar erzielt, eine zweite Zahlungslizenz der Financial Conduct Authority (FCA) erhalten, sein bahnbrechendes Produkt Zilch Intelligent Commerce AI auf den Markt gebracht und die Marke von 5,5 Millionen registrierten Kunden überschritten hat.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Philip Belamant, Mitbegründer und CEO von Zilch, erklärte: „Dies ist ein entscheidender Moment für Zilch, da wir eine Plattform aufbauen, die unsere internationale Expansion vorantreiben wird. Diese Vereinbarung verschafft uns nicht nur eine starke, vertrauenswürdige und vollständig regulierte Präsenz im Bankensektor in Europa, sondern steht auch für das Zusammenkommen gemeinsamer Visionen. Beide Unternehmen basieren auf dem Grundprinzip, den Kunden an erste Stelle zu setzen und Finanzprodukte mit den höchsten Standards in Bezug auf Schutz und Transparenz zu entwickeln. Durch die Kombination der Bankdienstleistungen und der regulatorischen Präsenz von Fjord mit den marktführenden Daten, KI-Fähigkeiten und dem einzigartigen Betriebsmodell von Zilch können wir eine neue Generation der Konsumentenfinanzierung in ganz Europa etablieren, genau wie wir es in Großbritannien getan haben."

Veiko Kandla, CEO der Fjord Bank, erklärte: „Wir sind unglaublich stolz auf das, was das Fjord-Team in den letzten fünf Jahren aufgebaut hat. Nachdem das Unternehmen gegründet und erfolgreich ausgebaut wurde, ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um Teil einer größeren Mission zu werden. Der Beitritt zu Zilch bietet die ideale Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen, unsere Produktpalette zu erweitern und Millionen weiterer Kunden zu erreichen, ohne dabei unsere Werte, bei denen der Verbraucher an erster Stelle steht, zu beeinträchtigen."

Olav Haugland, Aufsichtsratsvorsitzender der Fjords Bank, fügte hinzu: „Als Verwalter der Bank war es unsere Priorität, einen Standort zu finden, der die nächste Wachstumsphase und die Ambitionen von Fjord unterstützen kann. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir diesen Partner mit Zilch und seinem herausragenden Führungsteam gefunden haben, und freuen uns darauf, das Unternehmen als Teil der Gruppe weiter wachsen zu sehen.“

Über Zilch.

Zilch ist eine in London ansässige Zahlungsplattform für Verbraucher, die das Geld weiterbringt. Zilch wurde im Jahr 2020 mit dem Ziel gegründet, hochverzinsliche Kredite zu eliminieren. Das Unternehmen bietet ein neuartiges Zahlungserlebnis, das flexible Zahlungsmöglichkeiten mit attraktiven Prämien kombiniert. So erhalten Verbraucher die Kontrolle über ihre Finanzen und werden gleichzeitig näher an die Marken herangeführt, die sie schätzen. Mit über 5 Millionen registrierten Kunden nutzt Zilch seine Technologie, um seine hoch engagierte Nutzerbasis mit Einzelhändlern und Marken zu verbinden und ihnen dabei zu helfen, Kunden effizienter zu gewinnen und gleichzeitig den Verbrauchern personalisierte Prämien, Vorteile und Rabatte zu bieten. Mit der Unterstützung führender globaler Unternehmen wie AWS, Deutsche Bank und Visa hat sich das Unternehmen rasch zum am schnellsten wachsenden Fintech-Einhorn in Großbritannien und EMEA entwickelt. Es nutzt die Möglichkeiten von Krediten, KI-Technologie und Daten, um die finanziellen Ergebnisse für Verbraucher zu verbessern und das Wachstum durch eine Neugestaltung der globalen Handelswirtschaft voranzutreiben.

Erfahren Sie mehr unter www.zilch.com

Über die Fjord Bank.

Die Fjord Bank ist eine vollständig digitale Challenger-Bank mit Hauptsitz in Vilnius, Litauen. Das Unternehmen wurde 2017 von einer Gruppe nordischer Investoren gegründet. Nachdem die Bank im Jahr 2019 eine spezielle Banklizenz von der Europäischen Zentralbank erhalten hatte, nahm sie Anfang 2021 ihren öffentlichen Betrieb auf. Die Fjord Bank bietet digitale Konsumfinanzierungs- und Sparprodukte an, wobei der Schwerpunkt auf dem Near-Prime-Kundensegment liegt. Die Bank betreut Tausende von aktiven Kunden und ist derzeit in Litauen, Estland, den Niederlanden, Deutschland, Spanien und Irland tätig.

Erfahren Sie mehr unter www.fjordbank.lt

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.