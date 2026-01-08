Organon firma un acuerdo de comercialización para Nilemdo® de Daiichi Sankyo en Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega

JERSEY CITY, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon acaba de anunciar la firma de un acuerdo con Daiichi Sankyo Europe para comercializar Nilemdo® (ácido bempedóico) en Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega. Nilemdo® es un nuevo fármaco, el primero de este tipo, indicado para pacientes con colesterol alto y riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Supone un tratamiento alternativo para pacientes que no puedan ser tratados eficazmente con estatinasii.

«Esta colaboración combina la agilidad comercial de Organon con la experiencia en innovación cardiovascular de Daiichi Sankyo para hacer llegar Nilemdo® a los pacientes de Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega», afirma Thibault Crosnier Leconte, vicepresidente adjunto y director general de Organon Northwest Europe. «Al ofrecer una alternativa de tratamiento para pacientes que no toleran las estatinas, contribuimos activamente a cerrar una brecha persistente en la atención cardiovascular, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, y reforzamos nuestra misión de ofrecer tratamientos eficaces para una vida más saludable».

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Europaiii y entre las mujeres de todo el mundoiv y, sin embargo, siguen sin estar suficientemente estudiadas, reconocidas, diagnosticadas y tratadasv.

Nilemdo® es el primer y único tratamiento de este tipo disponible en los mercados mencionados y ofrece a los profesionales sanitarios una nueva terapia para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que no puedan reducir adecuadamente el colesterol LDL con estatinas u otras terapias hipolipemiantes, o en pacientes que son intolerantes a las estatinas o para quienes las estatinas están contraindicadas.

En virtud de los términos del acuerdo, Organon distribuirá y promocionará Nilemdo® en Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega. Daiichi Sankyo Europe seguirá siendo el titular de la autorización de comercialización del producto y Organon será el representante local en los países en cuestión.

Acerca de Nilemdo®

Nilemdo® es un fármaco hipolipemiante que contiene ácido bempedóico, que inhibe la ATP-citrato liasa, una enzima clave en la vía de biosíntesis del colesterol. Obtuvo la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en febrero de 2020.

Indicaciones y uso en la UE:

Hipercolesterolemia y dislipidemia mixta

Nilemdo® está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar y no familiar) o dislipidemia mixta, como complemento de la dieta.

combinado con una estatina o con una estatina y otras terapias hipolipemiantes en pacientes que no puedan alcanzar los objetivos de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) con la dosis máxima tolerada de una estatina, o

solo o combinado con otras terapias hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o para quienes las estatinas están contraindicadas.

Enfermedad cardiovascular

Nilemdo® está indicado en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o con alto riesgo de padecerla para reducir el riesgo cardiovascular a través de la disminución de los niveles de LDL-C, como complemento de la corrección de otros factores de riesgo:

en pacientes que toman la dosis máxima tolerada de estatinas con o sin ezetimiba, o

solo o combinado con ezetimiba en pacientes intolerantes a las estatinas o para quienes estas estén contraindicadas.

La dosis recomendada es de un comprimido de 180 mg por vía oral una vez al día. Nilemdo® se puede tomar con o sin alimentos. En caso de olvidarse una dosis, el paciente debe tomar el comprimido inmediatamente y reanudar el horario habitual al día siguiente.

Nilemdo® es para uso oral exclusivamente. Las instrucciones completas de dosificación y administración se encuentran en el prospecto del medicamento, que se puede consultar aquí: Nilemdo, ácido bempedóico INN. Consulte a su profesional sanitario.

Se debe realizar un seguimiento periódico de los pacientes para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento, además de ajustarlo en función de la respuesta y la tolerancia individuales.

Acerca de Organon

Organon (NYSE: OGN) es una empresa sanitaria global con la misión de ofrecer medicamentos y soluciones eficaces para una vida más saludable. Con más de 70 productos en cartera en el ámbito de la salud femenina y la medicina general, entre los que se incluyen biosimilares, Organon se centra en abordar las necesidades sanitarias que afectan de forma única, desproporcionada o diferente a las mujeres, además de ampliar el acceso a tratamientos esenciales en más de 140 mercados.

Con sede en Jersey City, Nueva Jersey, Organon se compromete a promover el acceso, la asequibilidad y la innovación en la atención sanitaria. Obtenga más información en www.organon.com y síganos en LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Exceptuando la información histórica, este comunicado de prensa incluye «declaraciones prospectivas» en el sentido de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos, incluyendo, entre otras, declaraciones sobre las expectativas de Organon con respecto a su acuerdo de comercialización de Nilemdo® de Daiichi Sankyo en Francia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como «potencial», «misión», «espera», «hará» o de significado similar. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de Organon y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Si las hipótesis subyacentes resultaran inexactas o si los riesgos o incertidumbres se materializaran, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en los documentos presentados por Organon ante la SEC, incluyendo el último informe anual de Organon en el Formulario 10-K (en su versión modificada), los informes trimestrales en el Formulario 10-Q (en su versión modificada), los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov). Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

