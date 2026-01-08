Zilch adquiere Fjord Bank para dar inicio a su expansión europea

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Zilch, la plataforma de pagos para consumidores que impulsa el futuro del comercio, anuncia hoy la firma de un acuerdo para la adquisición de AB Fjord Bank, un banco con sede en Lituania con aproximadamente 120 millones de dólares en activos totales que está autorizado y regulado por el Banco de Lituania y el Banco Central Europeo.

La adquisición representará un hito estratégico para Zilch, ya que recibirá una licencia bancaria europea y podrá acceder al despliegue acelerado de sus productos en todo el continente europeo.

