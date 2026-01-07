ABIONYX Pharma: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA
ABIONYX Pharma: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA
TOULOUSE, France
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
- Nombre d’actions : 63 024 titres
- Solde en espèces : 250 951,67 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|
ACHAT
|
437 203 titres
|
1 389 323,53 €
|
369 transactions
|
VENTE
|
536 477 titres
|
1 560 333,66 €
|
502 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 162 298 titres
- Solde en espèces : 86 279,52 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 131 000 titres
- Solde en espèces : 40 801,20 €
ANNEXE S2 2025
|
|
Achats
|
Vente
|
ABNX FP
|
nombre de Transactions
|
Nombre de titres
|
Capitaux en EUR
|
nombre de Transactions
|
Nombre de titres
|
Capitaux en EUR
|
Total
|
369
|
437 203
|
1 389 323,53
|
502
|
536 477
|
1 560 333,66
|
20250701
|
1
|
1
|
1,19
|
3
|
2 902
|
3 492,92
|
20250702
|
1
|
1
|
1,21
|
2
|
224
|
271,49
|
20250703
|
2
|
2 271
|
2 707,06
|
2
|
2
|
2,44
|
20250704
|
1
|
1
|
1,21
|
1
|
1
|
1,21
|
20250707
|
1
|
1
|
1,21
|
1
|
1
|
1,21
|
20250708
|
1
|
1
|
1,21
|
1
|
1
|
1,21
|
20250709
|
1
|
1
|
1,19
|
1
|
1
|
1,19
|
20250710
|
1
|
1
|
1,21
|
1
|
1
|
1,21
|
20250711
|
1
|
1
|
1,21
|
2
|
1 781
|
2 172,81
|
20250714
|
1
|
1
|
1,22
|
2
|
32
|
39,17
|
20250715
|
1
|
1
|
1,23
|
1
|
1
|
1,23
|
20250716
|
1
|
1
|
1,23
|
1
|
1
|
1,23
|
20250717
|
1
|
1
|
1,23
|
1
|
1
|
1,23
|
20250718
|
1
|
1
|
1,23
|
2
|
2 211
|
2 746,05
|
20250721
|
1
|
1
|
1,26
|
2
|
153
|
193,08
|
20250722
|
1
|
1
|
1,25
|
1
|
1
|
1,25
|
20250723
|
1
|
1
|
1,26
|
5
|
8 691
|
11 045,44
|
20250724
|
1
|
1
|
1,30
|
5
|
12 291
|
16 286,42
|
20250725
|
3
|
3 681
|
4 900,69
|
4
|
7 551
|
10 418,87
|
20250728
|
1
|
1
|
1,39
|
11
|
30 861
|
44 685,19
|
20250729
|
3
|
4 551
|
6 939,43
|
11
|
23 541
|
38 883,67
|
20250730
|
7
|
16 231
|
28 984,31
|
1
|
1
|
1,85
|
20250731
|
11
|
26 661
|
43 396,07
|
1
|
1
|
1,75
|
20250801
|
5
|
8 061
|
12 270,79
|
5
|
8 409
|
13 719,53
|
20250804
|
1
|
1
|
1,63
|
9
|
22 381
|
37 265,25
|
20250805
|
3
|
3 082
|
5 176,63
|
5
|
8 621
|
15 063,56
|
20250806
|
1
|
1
|
1,73
|
4
|
3 162
|
5 499,94
|
20250807
|
6
|
13 921
|
22 958,52
|
1
|
1
|
1,74
|
20250808
|
6
|
11 283
|
17 654,04
|
1
|
1
|
1,61
|
20250811
|
1
|
1
|
1,60
|
6
|
16 139
|
26 625,15
|
20250812
|
1
|
1
|
1,67
|
1
|
1
|
1,67
|
20250813
|
1
|
1
|
1,82
|
5
|
8 561
|
15 592,26
|
20250814
|
2
|
3 041
|
5 552,91
|
6
|
9 801
|
18 728,69
|
20250815
|
3
|
4 441
|
8 081,58
|
3
|
2 471
|
4 694,90
|
20250818
|
1
|
1
|
1,85
|
5
|
7 381
|
13 761,45
|
20250819
|
1
|
1
|
1,90
|
5
|
6 761
|
13 001,38
|
20250820
|
1
|
1
|
1,92
|
2
|
1 041
|
1 994,56
|
20250821
|
1
|
1
|
1,91
|
4
|
4 111
|
7 922,95
|
20250822
|
1
|
1
|
1,92
|
11
|
16 261
|
33 277,95
|
20250825
|
1
|
1
|
2,15
|
11
|
12 341
|
28 080,35
|
20250826
|
9
|
29 511
|
61 139,20
|
4
|
2 261
|
5 134,54
|
20250827
|
1
|
1
|
2,06
|
11
|
15 911
|
35 190,61
|
20250828
|
1
|
1
|
3,00
|
11
|
12 281
|
36 843,00
|
20250829
|
3
|
4 451
|
12 561,07
|
11
|
9 471
|
29 076,87
|
20250901
|
1
|
1
|
3,58
|
11
|
8 281
|
30 366,58
|
20250902
|
11
|
21 591
|
88 354,20
|
5
|
2 251
|
10 356,40
|
20250903
|
7
|
11 071
|
39 819,29
|
3
|
1 321
|
5 059,59
|
20250904
|
1
|
1
|
3,67
|
9
|
9 931
|
37 813,67
|
20250905
|
6
|
9 721
|
35 058,97
|
2
|
146
|
554,77
|
20250908
|
10
|
17 481
|
58 490,32
|
1
|
1
|
3,67
|
20250909
|
2
|
1 071
|
3 288,01
|
3
|
4 301
|
15 058,31
|
20250910
|
5
|
4 381
|
15 945,72
|
2
|
1 111
|
4 210,62
|
20250911
|
1
|
1
|
3,69
|
10
|
16 481
|
63 688,84
|
20250912
|
2
|
1 741
|
6 624,56
|
5
|
5 471
|
21 652,16
|
20250915
|
1
|
1
|
4,05
|
7
|
7 691
|
31 674,55
|
20250916
|
2
|
1 951
|
7 999,10
|
1
|
1
|
4,10
|
20250917
|
3
|
2 701
|
10 539,33
|
1
|
1
|
3,93
|
20250918
|
5
|
7 061
|
26 397,84
|
4
|
1 418
|
5 548,50
|
20250919
|
1
|
1
|
3,98
|
4
|
3 861
|
15 370,43
|
20250922
|
4
|
4 521
|
16 592,07
|
4
|
3 551
|
13 974,17
|
20250923
|
1
|
1
|
3,90
|
2
|
741
|
2 897,30
|
20250924
|
2
|
2 151
|
8 238,42
|
5
|
4 321
|
17 201,42
|
20250925
|
3
|
2 981
|
11 542,61
|
2
|
701
|
2 775,91
|
20250926
|
8
|
11 691
|
42 489,70
|
1
|
1
|
3,80
|
20250929
|
1
|
1
|
3,65
|
1
|
1
|
3,65
|
20250930
|
6
|
8 666
|
27 625,95
|
3
|
1 801
|
6 087,45
|
20251001
|
1
|
1
|
3,30
|
5
|
5 201
|
17 679,60
|
20251002
|
4
|
4 031
|
14 056,97
|
1
|
1
|
3,57
|
20251003
|
1
|
1
|
3,50
|
2
|
961
|
3 363,50
|
20251006
|
4
|
3 981
|
13 425,80
|
3
|
1 941
|
6 793,50
|
20251007
|
3
|
2 571
|
8 573,54
|
1
|
1
|
3,34
|
20251008
|
1
|
1
|
3,36
|
5
|
6 041
|
20 796,66
|
20251009
|
3
|
2 661
|
9 086,46
|
3
|
1 901
|
6 672,66
|
20251010
|
4
|
3 981
|
13 624,80
|
1
|
1
|
3,50
|
20251013
|
1
|
1
|
3,31
|
6
|
7 491
|
25 790,01
|
20251014
|
4
|
4 201
|
14 399,15
|
1
|
1
|
3,45
|
20251015
|
1
|
1
|
3,36
|
7
|
9 231
|
32 617,96
|
20251016
|
2
|
694
|
2 415,21
|
3
|
1 681
|
6 014,02
|
20251017
|
3
|
2 941
|
10 387,78
|
1
|
1
|
3,58
|
20251020
|
5
|
6 851
|
23 172,65
|
5
|
5 071
|
18 272,75
|
20251021
|
6
|
9 251
|
29 989,79
|
1
|
1
|
3,39
|
20251022
|
1
|
1
|
3,60
|
11
|
16 811
|
60 519,60
|
20251023
|
4
|
4 571
|
16 671,75
|
5
|
4 621
|
17 702,95
|
20251024
|
1
|
1
|
3,80
|
10
|
11 221
|
44 748,50
|
20251027
|
4
|
3 720
|
14 789,73
|
10
|
8 961
|
38 919,58
|
20251028
|
1
|
1
|
4,55
|
11
|
9 141
|
43 405,35
|
20251029
|
9
|
17 141
|
80 006,34
|
5
|
2 491
|
12 793,24
|
20251030
|
7
|
10 551
|
45 404,28
|
1
|
1
|
4,48
|
20251031
|
5
|
6 161
|
25 646,05
|
5
|
4 551
|
20 164,05
|
20251103
|
3
|
2 641
|
10 780,86
|
5
|
4 691
|
20 122,46
|
20251104
|
3
|
2 791
|
11 169,73
|
6
|
5 701
|
24 018,23
|
20251105
|
6
|
8 891
|
35 906,45
|
1
|
1
|
4,15
|
20251106
|
1
|
1
|
3,93
|
10
|
12 201
|
50 259,43
|
20251107
|
3
|
4 101
|
17 236,46
|
5
|
3 771
|
16 503,76
|
20251110
|
4
|
4 481
|
18 568,60
|
2
|
681
|
2 914,60
|
20251111
|
1
|
1
|
4,18
|
4
|
2 941
|
12 445,78
|
20251112
|
7
|
10 501
|
42 742,65
|
5
|
4 111
|
18 133,25
|
20251113
|
3
|
2 821
|
11 148,77
|
3
|
1 581
|
6 434,67
|
20251114
|
2
|
291
|
1 155,34
|
4
|
1 631
|
6 663,64
|
20251117
|
1
|
1
|
4,28
|
5
|
4 631
|
19 850,73
|
20251118
|
3
|
2 871
|
11 949,27
|
1
|
1
|
4,17
|
20251119
|
1
|
1
|
4,22
|
3
|
1 541
|
6 572,62
|
20251120
|
3
|
2 821
|
11 769,34
|
3
|
1 481
|
6 361,14
|
20251121
|
1
|
1
|
4,35
|
9
|
9 551
|
42 161,65
|
20251124
|
4
|
4 901
|
20 063,60
|
1
|
1
|
4,20
|
20251125
|
1
|
1
|
4,18
|
5
|
4 061
|
17 465,18
|
20251126
|
5
|
6 881
|
29 098,30
|
1
|
1
|
4,30
|
20251127
|
3
|
2 224
|
9 072,46
|
1
|
1
|
4,08
|
20251128
|
2
|
2 111
|
8 528,48
|
1
|
1
|
4,08
|
20251201
|
4
|
4 241
|
17 022,46
|
1
|
1
|
4,06
|
20251202
|
4
|
4 071
|
15 973,93
|
1
|
1
|
4,03
|
20251203
|
5
|
6 181
|
23 005,50
|
1
|
1
|
3,80
|
20251204
|
1
|
1
|
3,79
|
5
|
5 881
|
22 765,19
|
20251205
|
1
|
1
|
3,91
|
3
|
1 851
|
7 265,61
|
20251208
|
1
|
1
|
3,90
|
1
|
1
|
3,90
|
20251209
|
3
|
2 671
|
10 208,65
|
2
|
891
|
3 483,75
|
20251210
|
4
|
3 951
|
14 989,23
|
1
|
1
|
3,83
|
20251211
|
4
|
3 851
|
14 083,72
|
1
|
1
|
3,72
|
20251212
|
4
|
3 721
|
13 236,49
|
2
|
1 011
|
3 710,29
|
20251215
|
1
|
1
|
3,53
|
2
|
1 051
|
3 731,03
|
20251216
|
4
|
3 721
|
12 713,02
|
1
|
1
|
3,42
|
20251217
|
9
|
12 721
|
39 905,26
|
1
|
1
|
3,16
|
20251218
|
1
|
1
|
3,20
|
6
|
9 481
|
31 218,90
|
20251219
|
1
|
1
|
3,41
|
6
|
8 501
|
29 709,51
|
20251222
|
5
|
5 991
|
20 522,54
|
1
|
1
|
3,54
|
20251223
|
1
|
1
|
3,40
|
4
|
4 381
|
15 331,30
|
20251224
|
1
|
1
|
3,49
|
3
|
2 111
|
7 462,79
|
20251225
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20251226
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20251229
|
3
|
2 591
|
8 925,20
|
2
|
1 011
|
3 568,80
|
20251230
|
2
|
1 831
|
6 408,52
|
5
|
6 101
|
22 274,12
|
20251231
|
1
|
1
|
3,67
|
6
|
7 291
|
27 527,77
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.
