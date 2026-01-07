-

ABIONYX Pharma: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

  • Nombre d’actions : 63 024 titres
  • Solde en espèces : 250 951,67 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT

437 203 titres

1 389 323,53 €

369 transactions

VENTE

536 477 titres

1 560 333,66 €

502 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 162 298 titres
  • Solde en espèces : 86 279,52 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 131 000 titres
  • Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S2 2025

 

Achats

Vente

ABNX FP

nombre de Transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

nombre de Transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Total

369

437 203

1 389 323,53

502

536 477

1 560 333,66

20250701

1

1

1,19

3

2 902

3 492,92

20250702

1

1

1,21

2

224

271,49

20250703

2

2 271

2 707,06

2

2

2,44

20250704

1

1

1,21

1

1

1,21

20250707

1

1

1,21

1

1

1,21

20250708

1

1

1,21

1

1

1,21

20250709

1

1

1,19

1

1

1,19

20250710

1

1

1,21

1

1

1,21

20250711

1

1

1,21

2

1 781

2 172,81

20250714

1

1

1,22

2

32

39,17

20250715

1

1

1,23

1

1

1,23

20250716

1

1

1,23

1

1

1,23

20250717

1

1

1,23

1

1

1,23

20250718

1

1

1,23

2

2 211

2 746,05

20250721

1

1

1,26

2

153

193,08

20250722

1

1

1,25

1

1

1,25

20250723

1

1

1,26

5

8 691

11 045,44

20250724

1

1

1,30

5

12 291

16 286,42

20250725

3

3 681

4 900,69

4

7 551

10 418,87

20250728

1

1

1,39

11

30 861

44 685,19

20250729

3

4 551

6 939,43

11

23 541

38 883,67

20250730

7

16 231

28 984,31

1

1

1,85

20250731

11

26 661

43 396,07

1

1

1,75

20250801

5

8 061

12 270,79

5

8 409

13 719,53

20250804

1

1

1,63

9

22 381

37 265,25

20250805

3

3 082

5 176,63

5

8 621

15 063,56

20250806

1

1

1,73

4

3 162

5 499,94

20250807

6

13 921

22 958,52

1

1

1,74

20250808

6

11 283

17 654,04

1

1

1,61

20250811

1

1

1,60

6

16 139

26 625,15

20250812

1

1

1,67

1

1

1,67

20250813

1

1

1,82

5

8 561

15 592,26

20250814

2

3 041

5 552,91

6

9 801

18 728,69

20250815

3

4 441

8 081,58

3

2 471

4 694,90

20250818

1

1

1,85

5

7 381

13 761,45

20250819

1

1

1,90

5

6 761

13 001,38

20250820

1

1

1,92

2

1 041

1 994,56

20250821

1

1

1,91

4

4 111

7 922,95

20250822

1

1

1,92

11

16 261

33 277,95

20250825

1

1

2,15

11

12 341

28 080,35

20250826

9

29 511

61 139,20

4

2 261

5 134,54

20250827

1

1

2,06

11

15 911

35 190,61

20250828

1

1

3,00

11

12 281

36 843,00

20250829

3

4 451

12 561,07

11

9 471

29 076,87

20250901

1

1

3,58

11

8 281

30 366,58

20250902

11

21 591

88 354,20

5

2 251

10 356,40

20250903

7

11 071

39 819,29

3

1 321

5 059,59

20250904

1

1

3,67

9

9 931

37 813,67

20250905

6

9 721

35 058,97

2

146

554,77

20250908

10

17 481

58 490,32

1

1

3,67

20250909

2

1 071

3 288,01

3

4 301

15 058,31

20250910

5

4 381

15 945,72

2

1 111

4 210,62

20250911

1

1

3,69

10

16 481

63 688,84

20250912

2

1 741

6 624,56

5

5 471

21 652,16

20250915

1

1

4,05

7

7 691

31 674,55

20250916

2

1 951

7 999,10

1

1

4,10

20250917

3

2 701

10 539,33

1

1

3,93

20250918

5

7 061

26 397,84

4

1 418

5 548,50

20250919

1

1

3,98

4

3 861

15 370,43

20250922

4

4 521

16 592,07

4

3 551

13 974,17

20250923

1

1

3,90

2

741

2 897,30

20250924

2

2 151

8 238,42

5

4 321

17 201,42

20250925

3

2 981

11 542,61

2

701

2 775,91

20250926

8

11 691

42 489,70

1

1

3,80

20250929

1

1

3,65

1

1

3,65

20250930

6

8 666

27 625,95

3

1 801

6 087,45

20251001

1

1

3,30

5

5 201

17 679,60

20251002

4

4 031

14 056,97

1

1

3,57

20251003

1

1

3,50

2

961

3 363,50

20251006

4

3 981

13 425,80

3

1 941

6 793,50

20251007

3

2 571

8 573,54

1

1

3,34

20251008

1

1

3,36

5

6 041

20 796,66

20251009

3

2 661

9 086,46

3

1 901

6 672,66

20251010

4

3 981

13 624,80

1

1

3,50

20251013

1

1

3,31

6

7 491

25 790,01

20251014

4

4 201

14 399,15

1

1

3,45

20251015

1

1

3,36

7

9 231

32 617,96

20251016

2

694

2 415,21

3

1 681

6 014,02

20251017

3

2 941

10 387,78

1

1

3,58

20251020

5

6 851

23 172,65

5

5 071

18 272,75

20251021

6

9 251

29 989,79

1

1

3,39

20251022

1

1

3,60

11

16 811

60 519,60

20251023

4

4 571

16 671,75

5

4 621

17 702,95

20251024

1

1

3,80

10

11 221

44 748,50

20251027

4

3 720

14 789,73

10

8 961

38 919,58

20251028

1

1

4,55

11

9 141

43 405,35

20251029

9

17 141

80 006,34

5

2 491

12 793,24

20251030

7

10 551

45 404,28

1

1

4,48

20251031

5

6 161

25 646,05

5

4 551

20 164,05

20251103

3

2 641

10 780,86

5

4 691

20 122,46

20251104

3

2 791

11 169,73

6

5 701

24 018,23

20251105

6

8 891

35 906,45

1

1

4,15

20251106

1

1

3,93

10

12 201

50 259,43

20251107

3

4 101

17 236,46

5

3 771

16 503,76

20251110

4

4 481

18 568,60

2

681

2 914,60

20251111

1

1

4,18

4

2 941

12 445,78

20251112

7

10 501

42 742,65

5

4 111

18 133,25

20251113

3

2 821

11 148,77

3

1 581

6 434,67

20251114

2

291

1 155,34

4

1 631

6 663,64

20251117

1

1

4,28

5

4 631

19 850,73

20251118

3

2 871

11 949,27

1

1

4,17

20251119

1

1

4,22

3

1 541

6 572,62

20251120

3

2 821

11 769,34

3

1 481

6 361,14

20251121

1

1

4,35

9

9 551

42 161,65

20251124

4

4 901

20 063,60

1

1

4,20

20251125

1

1

4,18

5

4 061

17 465,18

20251126

5

6 881

29 098,30

1

1

4,30

20251127

3

2 224

9 072,46

1

1

4,08

20251128

2

2 111

8 528,48

1

1

4,08

20251201

4

4 241

17 022,46

1

1

4,06

20251202

4

4 071

15 973,93

1

1

4,03

20251203

5

6 181

23 005,50

1

1

3,80

20251204

1

1

3,79

5

5 881

22 765,19

20251205

1

1

3,91

3

1 851

7 265,61

20251208

1

1

3,90

1

1

3,90

20251209

3

2 671

10 208,65

2

891

3 483,75

20251210

4

3 951

14 989,23

1

1

3,83

20251211

4

3 851

14 083,72

1

1

3,72

20251212

4

3 721

13 236,49

2

1 011

3 710,29

20251215

1

1

3,53

2

1 051

3 731,03

20251216

4

3 721

12 713,02

1

1

3,42

20251217

9

12 721

39 905,26

1

1

3,16

20251218

1

1

3,20

6

9 481

31 218,90

20251219

1

1

3,41

6

8 501

29 709,51

20251222

5

5 991

20 522,54

1

1

3,54

20251223

1

1

3,40

4

4 381

15 331,30

20251224

1

1

3,49

3

2 111

7 462,79

20251225

0

0

0,00

0

0

0,00

20251226

0

0

0,00

0

0

0,00

20251229

3

2 591

8 925,20

2

1 011

3 568,80

20251230

2

1 831

6 408,52

5

6 101

22 274,12

20251231

1

1

3,67

6

7 291

27 527,77

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.

