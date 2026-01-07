ABIONYX Pharma: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

Nombre d’actions : 63 024 titres

Solde en espèces : 250 951,67 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 437 203 titres 1 389 323,53 € 369 transactions VENTE 536 477 titres 1 560 333,66 € 502 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 162 298 titres

Solde en espèces : 86 279,52 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 131 000 titres

Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S2 2025

Achats Vente ABNX FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 369 437 203 1 389 323,53 502 536 477 1 560 333,66 20250701 1 1 1,19 3 2 902 3 492,92 20250702 1 1 1,21 2 224 271,49 20250703 2 2 271 2 707,06 2 2 2,44 20250704 1 1 1,21 1 1 1,21 20250707 1 1 1,21 1 1 1,21 20250708 1 1 1,21 1 1 1,21 20250709 1 1 1,19 1 1 1,19 20250710 1 1 1,21 1 1 1,21 20250711 1 1 1,21 2 1 781 2 172,81 20250714 1 1 1,22 2 32 39,17 20250715 1 1 1,23 1 1 1,23 20250716 1 1 1,23 1 1 1,23 20250717 1 1 1,23 1 1 1,23 20250718 1 1 1,23 2 2 211 2 746,05 20250721 1 1 1,26 2 153 193,08 20250722 1 1 1,25 1 1 1,25 20250723 1 1 1,26 5 8 691 11 045,44 20250724 1 1 1,30 5 12 291 16 286,42 20250725 3 3 681 4 900,69 4 7 551 10 418,87 20250728 1 1 1,39 11 30 861 44 685,19 20250729 3 4 551 6 939,43 11 23 541 38 883,67 20250730 7 16 231 28 984,31 1 1 1,85 20250731 11 26 661 43 396,07 1 1 1,75 20250801 5 8 061 12 270,79 5 8 409 13 719,53 20250804 1 1 1,63 9 22 381 37 265,25 20250805 3 3 082 5 176,63 5 8 621 15 063,56 20250806 1 1 1,73 4 3 162 5 499,94 20250807 6 13 921 22 958,52 1 1 1,74 20250808 6 11 283 17 654,04 1 1 1,61 20250811 1 1 1,60 6 16 139 26 625,15 20250812 1 1 1,67 1 1 1,67 20250813 1 1 1,82 5 8 561 15 592,26 20250814 2 3 041 5 552,91 6 9 801 18 728,69 20250815 3 4 441 8 081,58 3 2 471 4 694,90 20250818 1 1 1,85 5 7 381 13 761,45 20250819 1 1 1,90 5 6 761 13 001,38 20250820 1 1 1,92 2 1 041 1 994,56 20250821 1 1 1,91 4 4 111 7 922,95 20250822 1 1 1,92 11 16 261 33 277,95 20250825 1 1 2,15 11 12 341 28 080,35 20250826 9 29 511 61 139,20 4 2 261 5 134,54 20250827 1 1 2,06 11 15 911 35 190,61 20250828 1 1 3,00 11 12 281 36 843,00 20250829 3 4 451 12 561,07 11 9 471 29 076,87 20250901 1 1 3,58 11 8 281 30 366,58 20250902 11 21 591 88 354,20 5 2 251 10 356,40 20250903 7 11 071 39 819,29 3 1 321 5 059,59 20250904 1 1 3,67 9 9 931 37 813,67 20250905 6 9 721 35 058,97 2 146 554,77 20250908 10 17 481 58 490,32 1 1 3,67 20250909 2 1 071 3 288,01 3 4 301 15 058,31 20250910 5 4 381 15 945,72 2 1 111 4 210,62 20250911 1 1 3,69 10 16 481 63 688,84 20250912 2 1 741 6 624,56 5 5 471 21 652,16 20250915 1 1 4,05 7 7 691 31 674,55 20250916 2 1 951 7 999,10 1 1 4,10 20250917 3 2 701 10 539,33 1 1 3,93 20250918 5 7 061 26 397,84 4 1 418 5 548,50 20250919 1 1 3,98 4 3 861 15 370,43 20250922 4 4 521 16 592,07 4 3 551 13 974,17 20250923 1 1 3,90 2 741 2 897,30 20250924 2 2 151 8 238,42 5 4 321 17 201,42 20250925 3 2 981 11 542,61 2 701 2 775,91 20250926 8 11 691 42 489,70 1 1 3,80 20250929 1 1 3,65 1 1 3,65 20250930 6 8 666 27 625,95 3 1 801 6 087,45 20251001 1 1 3,30 5 5 201 17 679,60 20251002 4 4 031 14 056,97 1 1 3,57 20251003 1 1 3,50 2 961 3 363,50 20251006 4 3 981 13 425,80 3 1 941 6 793,50 20251007 3 2 571 8 573,54 1 1 3,34 20251008 1 1 3,36 5 6 041 20 796,66 20251009 3 2 661 9 086,46 3 1 901 6 672,66 20251010 4 3 981 13 624,80 1 1 3,50 20251013 1 1 3,31 6 7 491 25 790,01 20251014 4 4 201 14 399,15 1 1 3,45 20251015 1 1 3,36 7 9 231 32 617,96 20251016 2 694 2 415,21 3 1 681 6 014,02 20251017 3 2 941 10 387,78 1 1 3,58 20251020 5 6 851 23 172,65 5 5 071 18 272,75 20251021 6 9 251 29 989,79 1 1 3,39 20251022 1 1 3,60 11 16 811 60 519,60 20251023 4 4 571 16 671,75 5 4 621 17 702,95 20251024 1 1 3,80 10 11 221 44 748,50 20251027 4 3 720 14 789,73 10 8 961 38 919,58 20251028 1 1 4,55 11 9 141 43 405,35 20251029 9 17 141 80 006,34 5 2 491 12 793,24 20251030 7 10 551 45 404,28 1 1 4,48 20251031 5 6 161 25 646,05 5 4 551 20 164,05 20251103 3 2 641 10 780,86 5 4 691 20 122,46 20251104 3 2 791 11 169,73 6 5 701 24 018,23 20251105 6 8 891 35 906,45 1 1 4,15 20251106 1 1 3,93 10 12 201 50 259,43 20251107 3 4 101 17 236,46 5 3 771 16 503,76 20251110 4 4 481 18 568,60 2 681 2 914,60 20251111 1 1 4,18 4 2 941 12 445,78 20251112 7 10 501 42 742,65 5 4 111 18 133,25 20251113 3 2 821 11 148,77 3 1 581 6 434,67 20251114 2 291 1 155,34 4 1 631 6 663,64 20251117 1 1 4,28 5 4 631 19 850,73 20251118 3 2 871 11 949,27 1 1 4,17 20251119 1 1 4,22 3 1 541 6 572,62 20251120 3 2 821 11 769,34 3 1 481 6 361,14 20251121 1 1 4,35 9 9 551 42 161,65 20251124 4 4 901 20 063,60 1 1 4,20 20251125 1 1 4,18 5 4 061 17 465,18 20251126 5 6 881 29 098,30 1 1 4,30 20251127 3 2 224 9 072,46 1 1 4,08 20251128 2 2 111 8 528,48 1 1 4,08 20251201 4 4 241 17 022,46 1 1 4,06 20251202 4 4 071 15 973,93 1 1 4,03 20251203 5 6 181 23 005,50 1 1 3,80 20251204 1 1 3,79 5 5 881 22 765,19 20251205 1 1 3,91 3 1 851 7 265,61 20251208 1 1 3,90 1 1 3,90 20251209 3 2 671 10 208,65 2 891 3 483,75 20251210 4 3 951 14 989,23 1 1 3,83 20251211 4 3 851 14 083,72 1 1 3,72 20251212 4 3 721 13 236,49 2 1 011 3 710,29 20251215 1 1 3,53 2 1 051 3 731,03 20251216 4 3 721 12 713,02 1 1 3,42 20251217 9 12 721 39 905,26 1 1 3,16 20251218 1 1 3,20 6 9 481 31 218,90 20251219 1 1 3,41 6 8 501 29 709,51 20251222 5 5 991 20 522,54 1 1 3,54 20251223 1 1 3,40 4 4 381 15 331,30 20251224 1 1 3,49 3 2 111 7 462,79 20251225 0 0 0,00 0 0 0,00 20251226 0 0 0,00 0 0 0,00 20251229 3 2 591 8 925,20 2 1 011 3 568,80 20251230 2 1 831 6 408,52 5 6 101 22 274,12 20251231 1 1 3,67 6 7 291 27 527,77 Expand

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.