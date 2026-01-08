Zilch neemt Fjord Bank over om Europese expansie te versnellen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Zilch, het platform voor consumentenbetalingen dat de toekomst van de handel vormgeeft, kondigt vandaag aan een overeenkomst te hebben getekend voor de overname van AB Fjord Bank, een in Litouwen gevestigde bank met circa $ 120 miljoen aan activa, die is geautoriseerd en gereguleerd door de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank.

De overname is een belangrijke strategische mijlpaal voor Zilch en levert een Europese bankvergunning op, waardoor de versnelde uitrol van zijn aanbod in heel Europa mogelijk wordt.

